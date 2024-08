CAMION

Obbligo di GPS e utilizzo dell’applicazione RO e-Transport per il trasporto merci in Romania

A partire da settembre 2024, vengono applicate le prime sanzioni agli autotrasportatori che non rispettano la normativa sul trasporto merci RO e-Transport in Romania.

Il sistema RO e-Transport di monitoraggio elettronico del trasporto merci è introdotto per tracciare i trasporti nazionali di merci ad alto rischio fiscale e i trasporti internazionali che attraversano il territorio della Romania.

L’obbligo per gli autotrasporti di utilizzo del sistema RO e-Transport si applica ai trasporti di merci che superano i 500 kg di peso o i 10.000 RON di valore ovvero circa 2.000 euro.

Normativa trasporto merci RO e-Transport

Il sistema RO e-Transport per il trasporto merci è progettato per raccogliere dati in tempo reale sulla posizione dei camion e dei mezzi pesanti coinvolti nel trasporto di merci.

I dati del sistema sistema RO e-Transport sul trasporto merci vengono ottenuti attraverso sistemi di posizionamento GPS. I sistemi GPS sono installati sui camion i mezzi pesanti usati per il trasporto merci.

Qualora i camion e i mezzi pesanti non siano dotati di un dispositivo GPS, il conducente deve utilizzare uno smartphone con funzionalità di geolocalizzazione. Grazie all’applicazione mobile RO e-Transport sul trasporto merci, appositamente sviluppata e resa disponibile dal Ministero delle Finanze rumeno e dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione fiscale, è possibile trasmettere le informazioni sulla posizione del camion o del mezzo pesante durante l’intero tragitto del trasporto merci.

Obblighi per le aziende di autotrasporti merci

Le aziende di autotrasporti e i conducenti dei camion o dei mezzi pesanti, sono tenuti a garantire la conformità alle nuove disposizioni RO e-Transport sul trasporto merci.

Questo include l’obbligo di mantenere attivo il dispositivo GPS o lo smartphone connesso all’applicazione RO e-Transport per tutta la durata del trasporto. Il codice UIT (unique identifier for transport) deve essere correttamente associato al trasporto monitorato, per evitare sanzioni amministrative.

Sanzioni mancato utilizzo del sistema RO e-Transport per il trasporto merci

Il sistema RO e-Transport per il trasporto merci è in fase di test fino al 31 agosto 2024. Durante la fase di test le sanzioni non sono applicate per consentire alle aziende di autotrasporti e ai camionisti e conducenti dei mezzi pesanti di adeguarsi ai nuovi requisiti.

A partire dal 1 settembre 2024, le infrazioni legate al mancato rispetto dell’utilizzo dei sistema RO e-Transport per il trasporto merci e degli obblighi di posizionamento dei dispositivi necessari sui camion o sui mezzi pesanti e all’utilizzo corretto del codice UIT saranno sanzionate.

È importante sottolineare che, per le aziende di autotrasporti e i trasportatori autorizzati, l’applicazione delle sanzioni è ulteriormente posticipata al 1° gennaio 2025. Offrendo così un ulteriore margine di tempo per adeguarsi completamente alla normativa RO e-Transport per il trasporto merci

L’introduzione delle sanzioni rappresenta un cambiamento significativo per le aziende del settore dell’autotrasporto, per i camionisti e per i conducenti di mezzi pesanti.

Il mancato rispetto della normativa RO e-Transport per il trasporto merci potrebbe comportare pesanti ripercussioni finanziarie e operative. Per evitare queste sanzioni, è essenziale che tutte le parti coinvolte si familiarizzino rapidamente con il funzionamento del sistema. Devono essere quindi adottate tutte le misure necessarie per garantire la conformità.

