CAMION

Ecco cosa cambia per carta di circolazione digitale, revisione, immatricolazione e controlli su strada per i veicoli

Dalla Commissione Europea in arrivo la nuova carta di circolazione digitale e nuove norme su revisione, immatricolazione dei veicoli e per i controlli su strada dei veicoli commerciali.

L’aggiornamento normativo riguarda tre direttive dell’UE applicabili ai controlli tecnici per la revisione, l’immatricolazione dei veicoli e ai controlli su strada dei veicoli commerciali.

La Commissione Europea ha proposto un’ampia revisione delle norme comunitarie in materia di immatricolazione dei veicoli e sicurezza stradale, introducendo novità sostanziali, tra cui l’adozione della carta di circolazione digitale.

Obiettivo della riforma: migliorare la sicurezza, ridurre le emissioni inquinanti e facilitare la gestione dei veicoli in tutta l’Unione europea.

Nuove norme Ue per i veicoli, ecco cosa cambia

Le attuali direttive UE su carta di circolazione, revisione, controlli tecnici, immatricolazione e controlli su strada dei veicoli commerciali non rispondono più alle esigenze di una mobilità moderna.

L’avanzamento della tecnologia, la diffusione dell’elettrico e i persistenti problemi legati all’inquinamento e agli incidenti richiedono interventi aggiornati.

Cosa cambia con le nuove direttive Ue

Le proposte della Commissione Europea:

Carta di circolazione digitale

per i veicoli come standard unico nell’UE, semplificando la gestione dei documenti e migliorando lo scambio elettronico dei dati tra Stati membri.

Revisioni periodiche dei veicoli

con obbligo di controlli tecnici annuali per auto e furgoni con oltre 10 anni, categoria responsabile di una quota significativa di emissioni.

Controlli mezzi elettrici

Estendere i controlli ai veicoli elettrici e ai sistemi avanzati di assistenza alla guida con nuovi test specifici.

Test sulle emissioni

Adottare test sulle emissioni più precisi, capaci di individuare veicoli ad alte emissioni, incluse le manipolazioni fraudolente.

Frodi sul contachilometri

Contrastare le frodi sul contachilometri con la registrazione e la condivisione transfrontaliera delle letture.

Nuova carta di circolazione digitale per i veicoli

Oltre alla carta di circolazione digitale, le nuove regole prevedono il rilascio elettronico dei certificati di revisione periodica e una piattaforma europea per lo scambio dati, per facilitare la verifica dei documenti tra Stati membri.

Chi si trova temporaneamente in un altro Paese dell’UE potrà usufruire di procedure agevolate per la revisione. Mentre il riconoscimento reciproco dei certificati di controllo tecnico sarà garantito per un periodo di sei mesi.

Nuove norme per la sicurezza stradale

Secondo le stime della Commissione, le nuove norme per carta di circolazione digitale e nuove norme su revisione, immatricolazione e controlli su strada, potrebbero salvare 7.000 vite e prevenire 65.000 feriti gravi entro il 2050. Si tratta di una svolta significativa verso una mobilità più sicura, sostenibile e digitale.

Le proposte della Commissione Europea saranno ora sottoposte all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Una volta approvate, la Commissione procederà con l’adozione degli atti delegati e di esecuzione per rendere operative le nuove regole in tutti i Paesi membri.

