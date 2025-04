CAMION

Il Ministero dei Trasporti impone l’obbligo di registrazione per tutti i centri revisione mezzi pesanti entro il 30 giugno 2025. Chi non si adegua rischia la sospensione delle attività.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite la Direzione Generale per la Motorizzazione, ha avviato il censimento ufficiale dei centri revisione. Si tratta di un aggiornamento normativo previsto dall’articolo 19 della Legge 1 dicembre 1986, n. 870, che coinvolge tutte le imprese autorizzate ad effettuare revisioni su autocarri, autobus, rimorchi e semirimorchi.

Centri revisione mezzi pesanti

Devono partecipare al censimento tutti i centri revisione autorizzati a operare sul territorio nazionale e a svolgere controlli tecnici su:

veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,

autobus con oltre 16 posti (compreso il conducente),

rimorchi e semirimorchi industriali.

Revisione mezzi pesanti autotrasporto

L’obiettivo del censimento è:

raccogliere dati aggiornati sui centri revisione mezzi pesanti operativi,

operativi, prevenire conflitti di interesse tra ispettori e operatori,

rafforzare la trasparenza delle operazioni di revisione nell’autotrasporto.

La procedura di registrazione avviene tramite la piattaforma online della Motorizzazione, seguendo le indicazioni della Circolare n. 33938 del 13 novembre 2023.

Registrazione centri revisione: scadenza

Il termine ultimo per la registrazione dei centri revisione mezzi pesanti è fissato al 30 giugno 2025. Il mancato rispetto di questa scadenza comporterà:

l’impossibilità per l’Amministrazione di effettuare verifiche e controlli,

la sospensione delle attività di revisione da parte del centro non censito,

da parte del centro non censito, l’adozione di misure correttive da parte del Ministero.

Per ulteriori informazioni consultare la circolare del Ministero.

Il censimento è essenziale per assicurare standard elevati nella revisione dei veicoli industriali. Tutti i centri revisione mezzi pesanti devono agire subito per evitare sospensioni e restare in regola con le disposizioni ministeriali.

