Divieti mezzi pesanti al Brennero sul Ponte Lueg dal 5 all’11 maggio 2025 dalle 20:30 alle 05:00 sull’autostrada A12 Inntal e sull’autostrada A13 del Brennero. L’Ufficio del Governo Provinciale del Tirolo – Dipartimento dei Trasporti ha comunicato la chiusura notturna del tratto del Brennero per lavori urgenti di ristrutturazione.

Divieti mezzi pesanti Brennero maggio 2025

Al Brennero sul Ponte Lueg dal 5 all’11 maggio 2025, saranno in vigore divieti mezzi pesanti:

Date: da lunedì 5 maggio a domenica 11 maggio 2025

da Orari divieto mezzi pesanti: ogni notte dalle 20:30 alle 05:00

ogni notte dalle Tratte: autostrada A13 del Brennero e autostrada A12 Inntal

e Veicoli soggetti ai divieti mezzi pesanti: autocarri, autotreni e autoarticolati con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate

autocarri, autotreni e autoarticolati con Direzione: divieto in entrambe le direzioni, tra Nößlach e Brennero Nord

Il provvedimento è stato adottato per permettere interventi di manutenzione sul Ponte Lueg, fondamentali per garantire la sicurezza e la piena funzionalità della doppia corsia durante l’estate.

Divieti mezzi pesanti deviazioni

Le autorità tirolesi hanno chiarito che non esistono deviazioni o alternative per i trasporti merci soggetti ai divieti mezzi pesanti. Tutti i camion con destinazione raggiungibile esclusivamente attraverso la tratta chiusa non potranno transitare durante l’orario indicato.

Rimane invece esclusa dai divieti mezzi pesanti l’autostrada A12 Inntal in direzione Bregenz/Vorarlberg, che non subirà restrizioni.

Impatto sull’autotrasporto

I divieti mezzi pesanti al Brennero rappresentano una sfida per l’organizzazione dei trasporti tra Italia e Austria. Gli operatori dell’autotrasporto dovranno pianificare con attenzione gli itinerari, evitando la tratta notturna chiusa per non incorrere in sanzioni o blocchi.

Questi divieti, seppur temporanei, evidenziano l’importanza di monitorare costantemente gli aggiornamenti legati alla viabilità dei mezzi pesanti nei principali corridoi transfrontalieri.

