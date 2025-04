CAMION

Divieti mezzi pesanti, ecco tutte le date per Pasqua, 25 aprile e 1° maggio 2025.

I divieti mezzi pesanti assumono particolare rilievo per il settore dell’autotrasporto, poiché le festività di Pasqua, Festa della Liberazione (25 aprile 2025) e Festa dei Lavoratori (1° maggio 2025) cadono in un intervallo ravvicinato di appena due settimane. In soli quattordici giorni, gli autisti dovranno fare i conti con otto giornate di divieto alla circolazione per camion e mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate, salvo deroghe.

Questa concentrazione di divieti per i camion impatta in modo diretto sulla programmazione delle consegne e sull’intero settore dei trasporti merce e logistica.

Divieti mezzi pesanti Pasqua 2025: cinque giorni di blocco

Gli autisti di mezzi pesanti e le imprese di autotrasporto dovranno prestare particolare attenzione ai giorni che precedono e seguono la Pasqua, con cinque giorni consecutivi di divieti mezzi pesanti:

Venerdì 18 aprile: divieto dalle 14:00 alle 22:00

Sabato 19 aprile: divieto dalle 9:00 alle 16:00

Domenica 20 aprile (Pasqua): divieto dalle 9:00 alle 22:00

Lunedì 21 aprile (Pasquetta): divieto dalle 9:00 alle 22:00

Martedì 22 aprile: divieto dalle 9:00 alle 14:00

I divieti camion Pasqua 2025 sono uno dei blocchi più lunghi dell’anno, con impatti significativi su autisti di mezzi pensati impegnati in viaggi internazionali o consegne programmate.

Divieti camion 25 aprile 2025

Il calendario dei divieti mezzi pesanti prosegue il blocco previsto per venerdì 25 aprile 2025 dalle 9:00 alle 22:00.

Il blocco mezzi pesanti riguarda una giornata festiva infrasettimanale, molto delicata per l’autotrasporto, poiché interrompe eventuali turni logistici in corso.

Sabato 26 aprile 2025, nessun divieto, mentre domenica 27 aprile 2025 divieto dalle 9:00 alle 22:00 (divieto domenicale standard)

Divieti camion 1° maggio: blocco per la Festa dei Lavoratori

Il primo giorno di maggio vede l’ultimo stop del periodo delle festività, giovedì 1° maggio divieto dalle 9:00 alle 22:00. Per gli autisti e le aziende di autotrasporto, il primo maggio richiede un’attenta organizzazione delle tempistiche di carico e scarico, per evitare sanzioni e ritardi.

Segue poi il divieto mezzi pesanti domenicale del 4 maggio, sempre con orario dalle 9:00 alle 22:00.

Calendario divieti mezzi pesanti 2025

Per agevolare la pianificazione dei viaggi e della logistica, è disponibile il calendario PDF ufficiale dei divieti 2025 con tutte le date aggiornate. Uno strumento utile per autisti, responsabili trasporti e centri operativi.

Scarica il calendario dei divieti mezzi pesanti 2025 (PDF)

Autotrasporto e blocco mezzi pesanti: pianificazione indispensabile

Il rispetto dei divieti mezzi pesanti è fondamentale per garantire la sicurezza stradale e la regolarità del traffico durante i periodi festivi. Gli autisti dei mezzi pesanti devono essere informati per tempo, così da evitare ritardi e interruzioni del servizio.

L’intero settore dell’autotrasporto è chiamato a una gestione puntuale, specialmente nei momenti di alta criticità come Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. Conoscere in anticipo i divieti per i camion consente una pianificazione efficace delle tratte e delle soste, contribuendo all’efficienza e alla puntualità delle consegne.

