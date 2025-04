CAMION

Austria, pubblicati nuovi divieti integrativi 2025 per i mezzi pesanti oltre 7,5 t. su A12, A13, A10 e strade statali.

Con il Regolamento n. 72 del Ministero austriaco della mobilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16 aprile 2025, sono stati introdotti nuovi divieti integrativi di circolazione per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate.

I nuovi divieti mezzi pesanti in Austria, si aggiungono a quelli già esistenti nei fine settimana e ai blocchi già attivi sull’asse del Brennero e sull’asse dei Tauri.

Ecco l’elenco completo dei divieti integrativi 2025 per l’autotrasporto in Austria.

Austria, divieti mezzi pesanti su A12 e A13 direzione Italia

In Austria, sull’autostrada A12 “Inntalautobahn” e sulla A13 “Brennerautobahn” (Tirolo), divieti mezzi pesanti diretti in Italia o in transito per raggiungere l’Italia nelle seguenti date:

19 aprile 2025 dalle 11.00 alle 15.00

dalle 11.00 alle 15.00 25 aprile 2025 dalle 11.00 alle 22.00

dalle 11.00 alle 22.00 2 giugno 2025 dalle 9.00 alle 22.00

Sono esonerati i veicoli che godono già della deroga nei giorni di divieto in Italia.

Austria, divieti mezzi pesanti su A12 e A13 direzione Germania

Sull’autostrada A12 “Inntalautobahn” e sulla A13 “Brennerautobahn” (Tirolo) in Austria direzione Germania, il divieto riguarda i camion nei seguenti giorni:

18 aprile 2025 dalle 00.00 alle 22.00

dalle 00.00 alle 22.00 3 ottobre 2025 dalle 00.00 alle 22.00

Anche in questo caso, valgono le deroghe riconosciute dalla normativa tedesca.

Divieti mezzi pesanti strade statali in Austria Tirolo e Salisburgo

Dal 5 luglio al 30 agosto 2025, tutti i sabati, è vietata la circolazione ai mezzi pesanti dalle 8.00 alle 15.00, nei due sensi di marcia, sui seguenti tratti:

B178 Loferer Straße : da Lofer a Wörgl

: da Lofer a Wörgl B320 Ennstalstraße : dal km 4,5 (Salisburghese)

: dal km 4,5 (Salisburghese) B177 Seefelder Straße : intero tratto

: intero tratto B179 Fernpass Straße : da Nassereith a Biberwier

: da Nassereith a Biberwier B181 Achensee Straße : intero tratto

: intero tratto B182 Brenner Straße: intero tratto

Divieti su A4 Ostautobahn verso l’Ungheria

Dal 28 giugno al 30 agosto 2025, ogni sabato dalle 8.00 alle 15.00, è vietata la circolazione ai mezzi pesanti, in entrambi i sensi di marcia sulla A4 “Ostautobahn”, dallo svincolo di Schwechat (aeroporto di Vienna) in Austria al confine ungherese di Nickelsdorf, salvo che per carico/scarico nei distretti limitrofi.

Deroghe generali previste

Sono esenti da questi divieti: trasporti animali da macello, medicinali, veicoli stradali e cantieri, rifiuti solidi urbani, trasporti combinati da/per il terminal ferroviario più vicino (con lettera di vettura al seguito)

Divieti mezzi pesanti A10 dei Tauri: aprile-giugno 2025

Con il Regolamento n. 71, sempre pubblicato il 16 aprile 2025, sono stati introdotti divieti mezzi pesanti in Austria per l’autostrada A10 Salisburgo–Villaco.

Verso sud (Villaco)

Dal nodo di Salisburgo allo svincolo di Pongau:

Venerdì 18 aprile 2025 dalle 13.00 alle 19.00

dalle 13.00 alle 19.00 Tutti i venerdì dal 6 al 20 giugno 2025 dalle 13.00 alle 19.00

dalle 13.00 alle 19.00 Mercoledì 28 maggio 2025 dalle 13.00 alle 19.00

dalle 13.00 alle 19.00 Sabato 19 aprile 2025 e tutti i sabati dal 7 al 21 giugno 2025 dalle 7.00 alle 15.00

Verso nord (Salisburgo)

Dallo svincolo di Rennweg a quello di Golling:

Venerdì 13 e 20 giugno 2025 dalle 13.00 alle 19.00

dalle 13.00 alle 19.00 Sabato 14 e 21 giugno 2025 dalle 7.00 alle 15.00

Esenzioni per l’asse A10

Sono esonerati dai divieti A10 i mezzi pesanti con origine o destinazione nei seguenti distretti:

In Austria : Salisburgo, Hallein, Pongau, Tamsweg, Zell am See, Spittal an der Drau, Villaco, Lienz, Klagenfurt, Murau

: Salisburgo, Hallein, Pongau, Tamsweg, Zell am See, Spittal an der Drau, Villaco, Lienz, Klagenfurt, Murau In Germania : Berchtesgaden, Rosenheim, Traunstein

: Berchtesgaden, Rosenheim, Traunstein In Italia : Udine, Gorizia, Pordenone

: Udine, Gorizia, Pordenone In Slovenia: Gorenjska, Goriska

Sono inoltre esenti i trasporti di prodotti deperibili (frutta, verdura, carne, latte) e i trasporti intermodali.

