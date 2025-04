CAMION

Divieti mezzi pesanti in tutta Europa dal 17 aprile 2025 al 3 maggio 2025. I divieti mezzi pesanti sono necessari per sicurezza stradale e per garantire la fluidità del traffico durante le festività.

È fondamentale che i camionisti e le imprese autotrasporto e logistica rispettino giorni e orari dei divieti di circolazione mezzi pesanti per evitare sanzioni e ottimizzare percorsi e trasporti.

È disponibile il calendario divieti mezzi pesanti applicati in Europa, con giorni e orari specifici per ogni Paese.

Giorni e orari dei divieti mezzi pesanti variano da Paese a Paese in base alla normativa locale. È quindi importante che gli autisti di mezzi pesanti e le imprese di autotrasporto, pianifichino adeguatamente i loro viaggi al fine di rispettare le normative in vigore.

Calendario divieti mezzi pesanti dal 17 aprile al 3 maggio 2025

Calendario divieti mezzi pesanti Austria

17 aprile dalle 07:00 alle 22:00 (Autostrada A12 Inntal, A13 Brennero, A14 Rheintal/Walgau)

18 aprile dalle 07:00 alle 22:00

19 aprile dalle 15:00 alle 24:00

20 aprile dalle 00:00 alle 22:00

21 aprile dalle 00:00 alle 22:00

1 maggio dalle 00:00 alle 22:00

Croazia

18 aprile dalle 15:00 alle 23:00

19 aprile dalle 15:00 alle 23:00

20 aprile dalle 14:00 alle 23:00

21 aprile dalle 14:00 alle 23:00

30 aprile dalle 15:00 alle 23:00

1 maggio dalle 14:00 alle 23:00

Calendario divieti mezzi pesanti Francia

19 aprile dalle 22:00 alle 24:00

20 aprile dalle 00:00 alle 24:00

21 aprile dalle 00:00 alle 22:00

30 aprile dalle 22:00 alle 24:00

1 maggio dalle 00:00 alle 22:00

Calendario divieti mezzi pesanti Germania

18 aprile dalle 00:00 alle 22:00

20 aprile dalle 00:00 alle 22:00

21 aprile dalle 00:00 alle 22:00

1 maggio dalle 00:00 alle 22:00

Ungheria

17 aprile dalle 22:00 alle 24:00

18 aprile dalle 00:00 alle 22:00

19 aprile dalle 22:00 alle 24:00

20 aprile dalle 00:00 alle 24:00

21 aprile dalle 00:00 alle 22:00

1 maggio dalle 00:00 alle 22:00

Calendario divieti mezzi pesanti Italia

18 aprile dalle 14:00 alle 22:00

19 aprile dalle 09:00 alle 16:00

20 aprile dalle 09:00 alle 22:00

21 aprile dalle 09:00 alle 22:00

22 aprile dalle 09:00 alle 14:00

25 aprile dalle 09:00 alle 22:00

1 maggio dalle 09:00 alle 22:00

Lussemburgo

18 aprile dalle 00:00 alle 21:45 in direzione Germania

19 aprile dalle 21:30 alle 24:00 verso la Francia

20 aprile dalle 00:00 alle 24:00 verso la Francia

21 aprile dalle 00:00 alle 21:45

30 aprile dalle 21:30 alle 24:00 verso la Francia

1 maggio dalle 00:00 alle 21:45

Polonia

19 aprile dalle 18:00 alle 22:00

20 aprile dalle 08:00 alle 22:00

21 aprile dalle 08:00 alle 22:00

30 aprile dalle 18:00 alle 22:00

1 maggio dalle 08:00 alle 22:00

2 maggio dalle 18:00 alle 22:00

3 maggio dalle 08:00 alle 22:00

Repubblica Ceca

18 aprile dalle 13:00 alle 22:00

20 aprile dalle 13:00 alle 22:00

21 aprile dalle 13:00 alle 22:00

1 maggio dalle 13:00 alle 22:00

Slovacchia

18 aprile dalle 00:00 alle 22:00

19 aprile dalle 00:00 alle 22:00

20 aprile dalle 00:00 alle 22:00

21 aprile dalle 00:00 alle 22:00

22 aprile dalle 00:00 alle 22:00

1 maggio dalle 00:00 alle 22:00

Slovenia

18 aprile dalle 14:00 alle 22:00

19 aprile dalle 08:00 alle 22:00

20 aprile dalle 08:00 alle 22:00

21 aprile dalle 08:00 alle 22:00

27 aprile dalle 08:00 alle 22:00

30 aprile dalle 08:00 alle 22:00

1 maggio dalle 08:00 alle 22:00

2 maggio dalle 08:00 alle 22:00

3 maggio dalle 08:00 alle 22:00

Calendario divieti Svizzera

18 aprile dalle 00:00 alle 24:00

20 aprile dalle 00:00 alle 24:00

21 aprile dalle 00:00 alle 24:00

1 maggio dalle 00:00 alle 24:00

Le imprese di autotrasporto e i camionisti devono prestare particolare attenzione ai divieti per mezzi pesanti durante il periodo dal 17 aprile al 3 maggio 2025. Il rispetto di questi orari e restrizioni è fondamentale per evitare sanzioni e garantire la sicurezza stradale. Una pianificazione adeguata dei viaggi, con un’attenzione particolare ai giorni e orari dei divieti indicati per ogni Paese, può fare la differenza nella gestione efficiente delle operazioni di autotrasporto.

Continua a leggere: Divieti mezzi pesanti aprile e maggio 2025, rimossi i cantieri su strade e autostrade Anas