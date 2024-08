CAMION

Posticipata la scadenza per il mancato utilizzo delle applicazioni e per il trasporto internazionale di merci su strada

Il governo rumeno ha deciso di posticipare l’applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo del sistema di monitoraggio elettronico RO e-Transport per il trasporto merci in Romania al 1 gennaio 2025. Questa decisione è presa in seguito a un’intensa negoziazione tra l’Unione Nazionale degli Autotrasportatori della Romania (UNTRR), la Federazione dei Datori di Lavoro Concordia e il Primo Ministro Marcel Ciolacu.

Rinvio delle sanzioni per il sistema RO e-Transport per il trasporto merci in Romania

Il sistema RO e-Transport per il trasporto merci, introdotto inizialmente a gennaio 2023, ha come obiettivo il monitoraggio delle merci ad alto rischio fiscale.

Dal gennaio 2024, il sistema RO e-Transport per il trasporto merci in Romania è stato esteso anche alle spedizioni internazionali, rendendo obbligatorio per i trasportatori notificare elettronicamente i dettagli delle merci trasportate, compreso il valore, il mittente, il destinatario e il percorso.

Le sanzioni per la mancata conformità al sistema RO e-Transport per il trasporto merci in Romania, in vigore il 1° settembre 2024, sono state rinviate al 1° gennaio 2025. Tuttavia, è importante sottolineare che questo rinvio si applica esclusivamente alle sanzioni previste per il mancato utilizzo delle applicazioni per il monitoraggio del trasporto di merci ad alto rischio fiscale e del trasporto internazionale di merci su strada.

RO e-Transport per il trasporto merci in Romania

Il sistema richiede che ogni trasporto di merci in Romania sia accompagnato da un documento elettronico dettagliato, registrato sulla piattaforma nazionale RO e-Transport. Il sistema genera un codice identificativo univoco (UIT), che deve essere visualizzato sui documenti di trasporto delle merci. Inoltre, i veicoli coinvolti nel trasporto di queste merci devono essere equipaggiati con dispositivi GPS per consentire un monitoraggio continuo.

Le multe per il mancato rispetto delle normative RO e-Transport sono severe, variando da 5.000 a 100.000 lei, a seconda della gravità dell’infrazione. Tuttavia, il recente rinvio permette alle aziende di trasporto di avere più tempo per conformarsi.

Impatto sulle aziende di trasporto

Le aziende di trasporto hanno più tempo per adattarsi alle nuove regole RO e-Transport per il trasporto merci in Romania senza la pressione di sanzioni imminenti. Tuttavia, è essenziale che le aziende utilizzino questo tempo per implementare le necessarie modifiche ai loro sistemi e garantire la conformità entro la nuova scadenza.

Il sistema RO e-Transport per il trasporto merci è parte di un ampio sforzo del governo rumeno per ridurre l’evasione fiscale. Colmare il divario dell’IVA e prevenire il commercio illegale. Il monitoraggio elettronico delle merci è visto come un passo cruciale verso una maggiore trasparenza e legalità nel settore dei trasporti.

Con l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle norme RO e-Transport per il trasporto merci in Romania, ora posticipata al 1° gennaio 2025, le aziende di autotrasporti hanno la possibilità di prepararsi adeguatamente e garantire la conformità alle nuove normative.

