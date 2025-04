CAMION

Orari di accesso per trasporto merci e consegne

La zona Ztl Milano Quadrilatero entra in funzione da metà maggio 2025, il divieto di accesso è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, con deroghe e orari dedicati a veicoli e mezzi per attività di trasporto merci e consegna.

Il Comune di Milano ha definito nuove fasce orarie di accesso alla Ztl per i veicoli per il trasporto merci, in risposta alle richieste dei commercianti e degli operatori della logistica.

I veicoli destinati al trasporto cose potranno accedere negli orari a loro riservati (dalle 20 all’una di notte e dalle 9 del mattino alle 11) senza registrarsi preventivamente.

La nuova zona Ztl Quadrilatero a Milano comprende queste strade: via Manzoni, via Senato, via San Damiano, corso Monforte e via Cino del Duca, ovvero il ovvero il Quadrilatero della Moda.

Il divieto di accesso ai veicoli è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, ma con deroghe e orari dedicati per i veicoli destinati alle attività di consegna.

Ztl Milano Quadrilatero orari di accesso veicoli trasporto merci e consegne

Dopo un attento confronto con il settore del trasporto e della logistica, il Comune di Milano ha deciso di ampliare gli orari di accesso per i veicoli per il trasporto merci e per le consegne avvicinandosi agli orari di apertura e chiusura dei negozi.

I nuovi orari per veicoli trasporto merci e consegne nella Ztl di Milano sono: dalle 20:00 all’1:00 di notte, dalle 9:00 alle 11:00 del mattino, dalle 16:00 alle 18:00 solo per chi trasporta alimentari deperibili

I veicoli destinati al trasporto di merci non dovranno registrarsi preventivamente, grazie a un sistema di lettura targhe in grado di riconoscerne la categoria automaticamente.

Milano Ztl Quadrilatero sanzioni

L’attivazione della zona Ztl Milano Quadrilatero è prevista a metà maggio 2025. Sono previsti due mesi di prova delle telecamere, durante i quali saranno effettuati test tecnici per la rilevazione automatica delle infrazioni.

In questo periodo non scatteranno sanzioni automatiche, ma la Polizia Locale potrà comunque multare in caso di violazioni.

Ztl Milano Quadrilatero deroghe previste

Oltre ai veicoli per il trasporto merci, saranno autorizzati all’ingresso nella ZTL Quadrilatero:

residenti e domiciliati registrati

proprietari di box o posti auto

clienti di autorimesse presenti nella zona

mezzi di servizio per imprese di manutenzione (impianti idrici, gas, ecc.)

artigiani e impiantisti (fino a 50 ingressi annui)

mezzi per emergenze socio-sanitarie

veicoli a supporto di eventi e manifestazioni moda (previa autorizzazione)

taxi, Ncc, auto di ospiti di hotel e veicoli per car-valet

Per il primo anno, moto e ciclomotori saranno ancora autorizzati all’accesso.

Continua a leggere: Milano ingresso Area B e C fino al 2028 per veicoli trasporto merci inferiori alle 3,5 tonnellate