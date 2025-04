CAMION

Settimana di controlli stradali per i mezzi pesanti e l’autotrasporto dal 5 all’11 maggio 2025, della Polizia Roadpol per l’operazione Truck & Bus.

Dal 5 all’11 maggio 2025 in tutta Europa torna l’operazione Truck & Bus con controlli intensivi per i mezzi pesanti della Polizia Stradale Roadpol, dedicata all’autotrasporto e alla sicurezza su strada.

Durante la campagna di controlli mezzi pesanti, le autorità di controllo intensificheranno le verifiche su camion e autobus, con particolare attenzione alla sicurezza dei mezzi pesanti e al rispetto delle normative europee nel settore dell’autotrasporto e trasporto passeggeri.

Controlli stradali mezzi pesanti in tutta Europa

L’operazione di controlli stradali mezzi pesanti Truck & Bus di maggio 2025 rappresenta uno dei principali appuntamenti per i controlli sull’autotrasporto.

Tutte le forze di Polizia Stradale europee coordinate da Roadpol parteciperanno all’iniziativa con ispezioni mirate dei camion su strade, autostrade e nodi logistici.

Le date ufficiali delle prossime settimane si controlli stradali mezzi pesanti sono dal 5 all’11 maggio 2025 e dal 17 al 23 novembre 2025.

Controlli su tachigrafo, carico e tempi di guida

I controlli sui mezzi pesanti delle operazioni Truck & Bus si concentreranno su:

Tempi di guida e di riposo degli autisti di mezzi pesanti con la verifica del rispetto delle pause obbligatorie da parte degli autisti.

Tachigrafo, con il controllo sull’uso corretto e su eventuali manomissioni del dispositivo.

Condizioni tecniche del camion come ad esempio, efficienza di freni, luci, pneumatici e sistemi di sicurezza.

Fissaggio del carico sul camion con controllo di come è stato assicurato il carico per evitare rischi in caso di frenata o incidente.

Documentazione per la verifica della regolarità di licenze, permessi e documenti di trasporto.

Multe e violazioni normative autotrasporto

Le violazioni più comuni emerse nei controlli stradali mezzi pesanti delle operazioni Truck & Bus riguardano i tempi di guida non rispettati, l’uso improprio del tachigrafo, il carico non correttamente fissato e la documentazione incompleta o irregolare

Controlli mezzi pesanti per la sicurezza nell’autotrasporto

L’operazione Truck & Bus è parte integrante della strategia europea per migliorare la sicurezza stradale nel settore dell’autotrasporto.

Il rispetto delle norme contribuisce a salvaguardare non solo gli autisti dei mezzi pesanti, ma anche tutti gli utenti della strada.

Le imprese di autotrasporto sono invitate a verificare lo stato dei propri mezzi e a formare adeguatamente i propri autisti, per evitare sanzioni e garantire un servizio efficiente, conforme e sicuro.

