PORTI

E’ scattato lo scorso 18 aprile il divieto di sbarco e circolazione per i veicoli non residenti sull’isola d’Ischia.

Si tratta di un provvedimento stagionale che resterà in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Durante questo periodo, l’isola di Ischia non sarà accessibile ad auto, moto e veicoli non appartenenti o non condotti da persone residenti.

La restrizione è applicata anche ai camion più pesanti di 26 tonnellate o lunghi più di 10 metri ed è stata disposta dal Presidente della Regione Campania, come già successo anche per le isole di Capri e Procida.

Sono previste diverse diverse deroghe tra cui, oltre a quelle prevedibili per i mezzi delle forze dell’ordine, di emergenza, per quelli degli approvvigionamenti di merci e generi di prima necessità anche per i proprietari di abitazioni non residenti ma muniti delle autorizzazioni dei comuni isolani e per i turisti che soggiornino per periodi minimi prestabiliti negli hotel o case private dei comuni di Barano, Serrara Fontana, Forio (limitatamente alla frazione di Panza) Casamicciola e Lacco Ameno.

La vigilanza sul divieto di sbarco è affidata ai comuni territorialmente competenti, mentre le sanzioni amministrative vanno da 430 a 1.731 euro.

Continua a leggere: collegamenti isole minori e Sicilia nessun aumento delle tariffe