CAMION

Per l’autotrasporto si applicano divieti di circolazione mezzi pesanti e camion, ecco le date e gli orari per Natale e Capodanno.

Le festività di Natale e di Capodanno portano con sé un aumento significativo del traffico stradale. Per garantire la sicurezza e il regolare flusso dei veicoli, in Italia e in Europa vengono applicati specifici divieti mezzi pesanti per l’autotrasporto. Ecco una guida dettagliata sui giorni e orari di blocco per le festività del 2024 e l’inizio del 2025.

Divieti mezzi pesanti in Italia per Natale e Capodanno

In Italia, i divieti per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate seguono il calendario delle festività nazionali. Durante il periodo natalizio, ecco le date da tenere a mente:

Mercoledì 25 dicembre 2024 (Natale) : dalle 9:00 alle 22:00.

: dalle 9:00 alle 22:00. Giovedì 26 dicembre 2024 (Santo Stefano) : dalle 9:00 alle 22:00.

: dalle 9:00 alle 22:00. Domenica 29 dicembre 2024 : dalle 9:00 alle 22:00.

: dalle 9:00 alle 22:00. Mercoledì 1 gennaio 2025 (Capodanno) : dalle 9:00 alle 22:00.

: dalle 9:00 alle 22:00. Domenica 5 gennaio 2025 : dalle 9:00 alle 22:00.

: dalle 9:00 alle 22:00. Lunedì 6 gennaio 2025 (Epifania): dalle 9:00 alle 22:00.

La pianificazione è essenziale per evitare sanzioni e garantire il rispetto dei divieti per i camion nel settore dell’autotrasporto.

Divieti camion in Europa

Anche altri paesi europei applicano restrizioni per i camion durante le festività. Vediamo in dettaglio i principali divieti mezzi pesanti per l’autotrasporto:

Austria

8 dicembre (Immacolata Concezione): dalle 00:00 alle 22:00.

(Immacolata Concezione): dalle 00:00 alle 22:00. 25 e 26 dicembre : divieti dalle 00:00 alle 22:00 per veicoli sopra le 3,5 tonnellate.

: divieti dalle 00:00 alle 22:00 per veicoli sopra le 3,5 tonnellate. 1 gennaio 2025: dalle 00:00 alle 22:00.

Croazia

24 dicembre (Vigilia di Natale): dalle 15:00 alle 23:00.

(Vigilia di Natale): dalle 15:00 alle 23:00. 25 e 26 dicembre : dalle 14:00 alle 23:00.

: dalle 14:00 alle 23:00. 31 dicembre (vigilia di Capodanno): dalle 15:00 alle 23:00.

(vigilia di Capodanno): dalle 15:00 alle 23:00. 1 gennaio 2025: dalle 14:00 alle 23:00.

Francia

24 dicembre : dalle 22:00 alle 00:00.

: dalle 22:00 alle 00:00. 25 dicembre : dalle 00:00 alle 24:00.

: dalle 00:00 alle 24:00. 31 dicembre : dalle 22:00 alle 00:00.

: dalle 22:00 alle 00:00. 1 gennaio 2025: dalle 00:00 alle 22:00.

Germania

25 e 26 dicembre : dalle 00:00 alle 22:00.

: dalle 00:00 alle 22:00. 1 gennaio 2025: dalle 00:00 alle 22:00.

Svizzera

25 e 26 dicembre : divieti dalle 00:00 alle 24:00.

: divieti dalle 00:00 alle 24:00. 1 gennaio 2025: dalle 00:00 alle 24:00.

Divieti mezzi pesanti 2025

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano ha comunicato il nuovo calendario dei divieti per mezzi pesanti 2025 con alcune modifiche importanti per l’autotrasporto:

Veicoli in revisione: sono consentiti viaggi di rientro documentati con certificati aziendali. Aumento delle distanze: per i percorsi di rientro, la distanza autorizzata passa da 50 a 80 km, evitando tratti autostradali.

Per scaricare il calendario completo e consultare tutte le normative sui divieti mezzi pesanti: Camion: calendario divieti mezzi pesanti 2025

Pianificazione e consigli per gli autotrasportatori

Rispettare i divieti mezzi pesanti è fondamentale per evitare sanzioni e garantire la sicurezza stradale. Ecco alcuni suggerimenti:

Organizzare le consegne in anticipo , tenendo conto dei giorni di blocco.

, tenendo conto dei giorni di blocco. Consultare i calendari specifici di ogni paese europeo sui divieti per i camion .

. Verificare le esenzioni locali applicabili al veicolo.

Con una corretta pianificazione, assicura un trasporto delle merci efficiente anche durante le festività, rispettando tutti i divieti mezzi pesanti e le normative dell’autotrasporto.

Continua a leggere: Bonus patente autotrasporto attivo: domande fino al 31 dicembre 2026 o esaurimento fondi