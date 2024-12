CAMION

Come ottenere fino all’80% delle spese max 2.500€ per patenti professionali e CQC. Requisiti e modalità di richiesta

Il bonus patente autotrasporto è ufficialmente attivo e sarà disponibile, salvo esaurimento anticipato dei fondi, fino al 31 dicembre 2026.

Il bonus patente autotrasporto è rifinanziato con il Decreto-legge n.155/2024, convertito in legge (Legge n.189 del 9 dicembre 2024), e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 12 dicembre 2024.

L’iniziativa, nota come Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto, è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che desiderano conseguire la patente di guida e le abilitazioni professionali per i veicoli adibiti al trasporto merci e persone.

Bonus patente autotrasporto

Grazie al rifinanziamento del fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per il 2024, il bonus patente autotrasporto permette di coprire l’80% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.500 euro.

Questo contributo:

è riservato ai cittadini italiani ed europei di età compresa tra 18 e 35 anni ;

ed europei di età compresa tra ; può essere richiesto una sola volta ;

; è utilizzabile presso le autoscuole aderenti all’iniziativa.

Le spese ammissibili includono il conseguimento delle seguenti patenti e abilitazioni professionali:

C1, C1E, C, CE (per il trasporto merci conto terzi);

(per il trasporto merci conto terzi); Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) ;

; Patenti per il trasporto di persone.

Come richiedere il bonus patente

Per accedere al bonus patente autotrasporto è necessario seguire questi passaggi:

Collegarsi alla piattaforma ufficiale patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente; Registrarsi inserendo i dati personali richiesti; Richiedere il voucher da utilizzare presso un’autoscuola aderente.

Il processo è semplice e completamente online. I richiedenti devono conservare la documentazione delle spese sostenute per dimostrare l’utilizzo del bonus.

Bonus patente autotrasporto fino a esaurimento fondi

Il bonus patente sarà attivo fino al 31 dicembre 2026, ma è importante agire rapidamente: i fondi sono limitati e potrebbero esaurirsi prima della scadenza ufficiale.

I criteri e le modalità di erogazione del bonus sono stabiliti dal Decreto del 30 giugno 2022. Per maggiori informazioni, puoi consultare il decreto completo a questo link.

Perché richiedere l’incentivo per la patente?

Il settore dell’autotrasporto offre numerose opportunità di lavoro, ma richiede qualifiche specifiche. Grazie a questo incentivo:

i giovani possono accedere a corsi di formazione per patenti professionali;

per patenti professionali; il costo delle patenti e delle abilitazioni viene notevolmente ridotto ;

; si favorisce l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Il bonus patente autotrasporto rappresenta un’opportunità concreta per i giovani che desiderano intraprendere una carriera nell’autotrasporto. Per ulteriori informazioni visitare il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

