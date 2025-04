CAMION

Fondi di circa 600 milioni per il rinnovo parco veicolare flotte aziendali

Nuovi incentivi autotrasporto rinnovo parco mezzi per l’acquisto di camion e veicoli trasporto merci.

Il settore dell’autotrasporto si prepara a ricevere un’importante fondo l’acquisto di camion e veicoli trasporto merci per il rinnovo parco mezzi e flotte aziendali.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e le associazioni di categoria dell’autotrasporto, durante l’incontro del 3 aprile 2025, hanno raggiunto l’intesa sulla ripartizione dei fondi per bonus e incentivi a sostegno dell’autotrasporto.

Incentivi autotrasporto

Le risorse per incentivi e bonus destinate all’autotrasporto ammontano a 228 milioni di euro, con una riduzione di 12 milioni rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il Ministro Matteo Salvini ha annunciato che il decreto per la ripartizione dei fondi autotrasporto verrà firmato a breve, con una distribuzione tra:

Spese non documentate

Sconti sui pedaggi

Formazione

Investimenti per l’acquisto di camion e veicoli trasporto merci per il rinnovo parco mezzi e flotte aziendali.

Mentre le prime tre voci manterranno gli stessi importi degli anni precedenti, agli investimenti per bonus e incentivi per l’acquisto di camion e veicoli trasporto merci per il rinnovo parco mezzi e flotte aziendali sarà assegnato un fondo ad hoc, con una dotazione più alta.

Incentivi per l’acquisto di camion e veicoli trasporto merci

Oltre alle risorse immediatamente disponibili, il MIT ha avviato le procedure con il Ministero dell’Economia per l’istituzione di un fondo pluriennale di 590 milioni di euro destinato a bonus e incentivi autotrasporto per l’acquisto di camion e veicoli trasporto merci per il rinnovo parco mezzi e flotte aziendali.

Questo fondo support il settore dell’autotrasporto nell’adozione di veicoli e mezzi pesanti a basse emissioni, promuovendo la transizione ecologica.

Bonus credito d’imposta per biocarburanti autotrasporto

Il MIT valuta ulteriori incentivi per l’introduzione di un bonus per l’acquisto di biocarburanti destinati ai mezzi pesanti tramite credito d’imposta. L’obiettivo è incentivare le imprese di autotrasporto a ridurre l’impatto ambientale delle flotte, supportando la sostenibilità nell’autotrasporto.

Con l’introduzione di questi incentivi e bonus, il Governo punta a modernizzare i veicoli per il trasporto merci, i mezzi pesanti e parco veicolare flotte autotrasporto, migliorando efficienza, sicurezza e sostenibilità. Gli autotrasportatori potranno beneficiare di risorse significative per rinnovare i propri mezzi pesanti, affrontando con maggiore competitività le sfide del mercato.

Continua a leggere: Autotrasporto, dal MIT fondi incenitivi per nuovi mezzi pesanti, sconto pedaggi, formazione