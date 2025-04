Due Ruote

Ecco come partecipare all’asta sulla piattaforma telematica Sivag

All’asta moto e bici a Milano, tutti i dettagli e come partecipare all’asta sulla piattaforma telematica Sivag.

Sono 600 tra moto e bici i mezzi dismessi dalla Polizia Locale di Milano pronti a essere venduti all’asta: moto BMW F800 GS e biciclette in buone condizioni, offerte all’asta sulla piattaforma telematica Sivag Spa.

La Polizia Locale di Milano ha deciso di mettere all’asta 600 mezzi a due ruote, tra cui spiccano le moto BMW F800 GS e numerose biciclette utilizzate dalla Polizia per il pattugliamento urbano.

Moto e biciclette che andranno all’asta sono custoditi nel deposito di Via Fiamma, che il Comune di Milano svuota per fare spazio a nuovi mezzi.

Asta di moto e bici a Milano

La decisione di mettere all’asta moto e biciclette della Polizia Locale di Milano è stata ufficializzata con una determina firmata il 22 aprile 2025 dal comandante Gianluca Mirabelli. L’asta ha un duplice scopo: razionalizzare il parco mezzi e reperire fondi per l’acquisto di nuove moto e biciclette, in linea con le esigenze operative attuali e future della Polizia Locale, sempre più attiva a livello urbano.

Come partecipare all’asta di moto e bici su piattaforma Sivag

L’asta delle 600 moto e biciclette sarà gestita da Sivag Spa e potrà avvenire come asta telematica online, accessibile a tutti oppure come vendita diretta, sempre tramite la piattaforma.

Moto e biciclette all’asta saranno proposti sia singolarmente sia in lotti, e aggiudicati al miglior offerente rispetto al prezzo base. Il pagamento sarà richiesto subito dopo l’aggiudicazione.

L’accordo per l’asta tra il Comune di Milano e la piattaforma Sivag Spa avrà durata di un anno dalla firma del contratto. Nel corso dell’anno, saranno organizzate più sessioni d’asta, in base alla disponibilità dei mezzi.

I costi di moto e bici all’asta

L’asta prevede diritti pari al 14% del prezzo di aggiudicazione (IVA esclusa), interamente a carico di chi acquista. Inoltre, sono a carico acquista durante l’asta, eventuali spese accessorie per il ritiro dei mezzi. Il Comune di Milano non sosterrà alcun costo per l’operazione.

Veicoli all’asta funzionanti e senza loghi ufficiali

Le moto e le bici della Polizia Locale di Milano, messe all’asta, sono funzionanti. Prima della consegna, il personale della Polizia Locale provvederà alla rimozione dei loghi e delle attrezzature di servizio. Questo garantirà la piena regolarità dell’acquisto e la possibilità per i nuovi proprietari di utilizzare moto o bicilette senza vincoli.

