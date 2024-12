CAMION

Scarica il calendario 2025 divieti mezzi pesanti: consulta in quali giorni sono applicati i divieti alla circolazione di camion, tir e mezzi pesanti in Italia

Mezzi pesanti e camion: calendario dei divieti mezzi pesanti 2025. Pubblicato il calendario dei divieti di circolazione mezzi pesanti e camion 2025. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto con il calendario divieti di circolazione mezzi pesanti e camion 2025.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il D.M. n. 314 del 12 dicembre 2024 (firmato e registrato ed in attesa di pubblicazione su GU) contenente i divieti di circolazione per i veicoli pesanti previsti per l’anno 2025. Ecco le date in cui sono previste limitazioni per i mezzi pesanti e il testo integrale del Decreto, firmato dal Ministro MIT Matteo Salvini.

Il decreto stabilisce le limitazioni per i veicoli adibiti al trasporto di cose. Mezzi di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno particolarmente critici per la circolazione.

I divieti si applicano anche ai trattori stradali quando viaggiano isolati per i quali la massa di riferimento è la tara. Ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

Novità calendario dei divieti mezzi pesanti 2025

Quest’anno sono state introdotte novità per con modifiche sostanziali rispetto al divieti di circolazione mezzi pesanti e camion dello scorso anno. D seguito le novità per del calendario divieti di circolazione mezzi pesanti e camion 2025:

Art.7, comma 4, lettera a): i veicoli prenotati per la revisione nei giorni feriali sono autorizzati a recarsi nel luogo di revisione con esclusione dei tratti autostradali ; è stato aggiunto il seguente periodo : “incluso il viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria dei veicoli, da documentare con l’esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato” ;

i veicoli prenotati per la revisione nei giorni feriali sono autorizzati a recarsi nel luogo di revisione con esclusione dei tratti autostradali è stato aggiunto il seguente periodo ; art. 7, comma 4, lettera c): è stata elevata la distanza da 50 ad 80 km per i veicoli checompiono il percorso di rientro alle sedi dell’impresa o alla residenza/domicilio del conducente al momento dell’inizio del divieto, a condizione che non percorrano tratte autostradali;

Ecco i divieti circolazione mezzi pesanti e camion 2025

Mezzi Pesanti – Calendario 2025 – MESE GIORNO INIZIO DIVIETO FINE DIVIETO

GENNAIO – calendario divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2025

1 mercoledì – 09:00 – 22:00

5 domenica – 09:00 – 22:00

6 lunedì – 09:00 – 22:00

12 domenica – 09:00 – 22:00

19 domenica – 09:00 – 22:00

26 domenica – 09:00 – 22:00

FEBBRAIO – calendario divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2025

2 domenica – 09:00 – 22:00

9 domenica – 09:00 – 22:00

16 domenica – 09:00 – 22:00

23 domenica – 09:00 – 22:00

MARZO – calendario divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2025

2 domenica – 09:00 – 22:00

9 domenica – 09:00 – 22:00

16 domenica – 09:00 – 22:00

23 domenica – 09:00 – 22:00

30 domenica – 09:00 – 22:00

APRILE – calendario divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2025

6 domenica – 09:00 – 22:00

13 domenica – 09:00 – 22:00

18 venerdì – 14:00 – 22:00

19 sabato – 09:00 – 16:00

20 domenica – 09:00 – 22:00

21 lunedì – 09:00 – 22:00

22 martedì – 09:00 – 14:00

25 venerdì – 09:00 – 22:00

27 domenica – 09:00 – 22:00

MAGGIO – calendario divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2025

1 giovedì – 09:00 – 22:00

4 domenica – 09:00 – 22:00

11 domenica – 09:00 – 22:00

18 domenica – 09:00 – 22:00

25 domenica – 09:00 – 22:00

GIUGNO – calendario divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2025

1 domenica – 07:00 – 22:00

2 lunedì – 07:00 – 22:00

8 domenica – 07:00 – 22:00

15 domenica – 07:00 – 22:00

22 domenica – 07:00 – 22:00

29 domenica – 07:00 – 22:00

LUGLIO – calendario divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2025

5 sabato – 08:00 – 16:00

6 domenica – 07:00 – 22:00

12 sabato – 08:00 – 16:00

13 domenica – 07:00 – 22:00

19 sabato – 08:00 – 16:00

20 domenica – 07:00 – 22:00

25 venerdì – 16:00 – 22:00

26 sabato – 08:00 – 16:00

27 domenica – 07:00 – 22:00

AGOSTO – calendario divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2025

1 venerdì – 16:00 – 22:00

2 sabato – 08:00 – 22:00

3 domenica – 07:00 – 22:00

8 venerdì – 16:00 – 22:00

9 sabato – 08:00 – 22:00

10 domenica – 07:00 – 22:00

15 venerdì – 07:00 – 22:00

16 sabato – 08:00 – 16:00

17 domenica – 07:00 – 22:00

23 sabato – 08:00 – 16:00

24 domenica – 07:00 – 22:00

30 sabato – 08:00 – 16:00

31 domenica – 07:00 – 22:00

SETTEMBRE – calendario divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2025

7 domenica – 07:00 – 22:00

14 domenica – 07:00 – 22:00

21 domenica – 07:00 – 22:00

28 domenica – 07:00 – 22:00

OTTOBRE – calendario divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2025

5 domenica – 09:00 – 22:00

12 domenica – 09:00 – 22:00

19 domenica – 09:00 – 22:00

26 domenica – 09:00 – 22:00

NOVEMBRE – calendario divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2025

1 sabato – 09:00 – 22:00

2 domenica – 09:00 – 22:00

9 domenica – 09:00 – 22:00

16 domenica – 09:00 – 22:00

23 domenica – 09:00 – 22:00

30 domenica – 09:00 – 22:00

DICEMBRE – calendario divieti di circolazione stradale mezzi pesanti e camion 2025

7 domenica – 09:00 – 22:00

8 lunedì – 09:00 – 22:00

14 domenica – 09:00 – 22:00

21 domenica – 09:00 – 22:00

25 giovedì – 09:00 – 22:00

26 venerdì – 09:00 – 22:00

28 domenica – 09:00 – 22:00

Per scaricare il testo del decreto mezzi pesanti e camion: calendario 2025 dei divieti di circolazione stradale clicca qui.

