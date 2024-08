TRENO

Come prenotare il treno con un cane di grossa taglia

Italo offre un servizio dedicato per coloro che desiderano viaggiare sui treni con il proprio cane di grossa taglia. Questo servizio consente ai passeggeri di portare il loro amico a quattro zampe a bordo del treno senza la necessità di utilizzare un trasportino, garantendo al cane uno spazio riservato e confortevole durante il viaggio.

Per viaggiare sul treno Italo con un cane di taglia media o grande, i passeggeri devono selezionare l’opzione “Cane” durante la prenotazione del biglietto del treno attraverso il motore di ricerca treni sul sito di Italo o tramite l’App Italo. Questa scelta permette di acquistare un servizio dedicato al cane, il cui prezzo è visibile al momento del pagamento.

Il servizio è disponibile in diverse classi di viaggio, inclusi gli ambienti Smart e Prima Business, e con tutte le tariffe Italo. Inoltre, a bordo del treno, sarà fornito un tappetino comodo per garantire il massimo comfort al cane durante il viaggio.

Regole treno Italo con cane di grossa taglia

Per viaggiare su un treno Italo, i cani di grossa taglia, superiori a 5 chilogrammi, non necessitano di un trasportino ma è obbligatorio prenotare e acquistare il servizio specifico. I passeggeri possono completare la prenotazione online, chiamare il Contact Center “Pronto Italo” al numero 06 07 08, o aggiungere il servizio chiamando Italo Assistenza al numero 89 20 20 fino a due ore prima della partenza.

Durante il viaggio in treno, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e indossare una museruola rigida o morbida durante le fasi di salita e discesa dal treno. Questa regola è essenziale per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri e del cane stesso.

Trasporto in treno di animali domestici

Italo accoglie anche animali di piccola taglia, gatti e altri animali da compagnia a bordo dei suoi treni. Gli animali fino a 5 kg possono viaggiare sul treno Italo gratuitamente all’interno di un trasportino, che deve essere sistemato nelle bagagliere o nelle immediate vicinanze del sedile del proprietario. È consentito un solo trasportino per passeggero.

I cani di peso superiore ai 5 kg hanno uno spazio dedicato sul treno Italo in ambiente Smart, Comfort e Prima. A bordo del treno, se disponibile, viene fornito un kit con un tappetino igienizzante e antiodore per il cane. Anche in questo caso, il cane deve essere tenuto al guinzaglio e indossare una museruola nelle fasi di salita e discesa dal treno o su richiesta del personale.

Per il trasporto di cani di ogni razza e peso, è necessario il certificato di iscrizione all’anagrafe canina. I viaggiatori provenienti da paesi esteri devono assicurarsi che il loro animale sia munito dei sistemi di identificazione e del passaporto secondo il Reg. (CE) n. 998/2003, laddove applicabile.

Informazioni

Per ulteriori dettagli sul servizio e le regolazioni relative al trasporto di animali domestici, è consigliabile consultare la pagina “Viaggiare con animali domestici” sul sito ufficiale di Italo.

Con Italo, viaggiare con il proprio cane di grossa taglia è semplice e conveniente, garantendo un viaggio piacevole e senza stress per entrambi, il passeggero e il suo fedele compagno.

