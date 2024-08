TRENO

Trenitalia ha lanciato sulla App una novità per mezzi pubblici: l’introduzione dei biglietti integrati per viaggiare sui treni regionali, treni Trenord e mezzi ATM.

Questa nuova funzionalità della App Trenitalia consente di viaggiare in modo più semplice e conveniente attraverso l’area metropolitana di Milano, Monza e Brianza, unificando i servizi di Trenitalia, Trenord, ATM e altri operatori dei mezzi pubblici integrati.

App Trenitalia biglietti integrati per treni regionali, treni Trenord e mezzi ATM

Grazie alla recente integrazione dei biglietti sulla App Trenitalia, gli viaggiatori possono acquistare e utilizzare biglietti per:

Treni regionali Trenitalia

Treni Trenord

Mezzi ATM (metropolitana, autobus e tram)

Altri operatori mezzi pubblici nell’area dello STIBM

Questa novità sulla App Trenitalia estende la validità dei biglietti a un’area che comprende 438 comuni e raggiunge oltre 5 milioni di abitanti, coprendo un terzo del trasporto pubblico nazionale.

L’acquisto dei biglietti, che avviene tramite la App Trenitalia, è attualmente disponibile in formato QRCode e può essere utilizzato anche ai tornelli della metropolitana.

Funzionalità avanzate dell’App Trenitalia

Entro la fine dell’anno, l’App Trenitalia sarà arricchita con la funzione “door to door”. Questa opzione permette di pianificare viaggi che comprendono treni, bus e parcheggi, impostando indirizzi di origine e destinazione oltre le stazioni ferroviarie. Il biglietto deve essere convalidato entro 12 mesi dall’acquisto e consente di effettuare più viaggi all’interno delle aree e del periodo di validità.

Aree coperte dal servizio

Il territorio metropolitano è suddiviso in fasce concentriche di circa 5 km, ciascuna identificata da una sigla “Mi-” seguita da un numero crescente (ad esempio, Mi-1 per Milano). Le tariffe sono calcolate in base al numero di fasce contigue in cui il biglietto è valido. Ogni comune appartiene a una sola fascia, rendendo il sistema di tariffe trasparente e facile da comprendere.

Non rimborsabile e non modificabile

Convalidabile entro 12 mesi dall’acquisto

Valido per 90 minuti dalla convalida

Utilizzabile esclusivamente tramite la nuova App Trenitalia sullo stesso dispositivo e utenza

Il biglietto è valido per più viaggi entro l’area e il tempo stabiliti, facilitando gli spostamenti in modo flessibile e conveniente.

Per ulteriori informazioni e per visualizzare la mappa dei comuni interessati, visita il sito ufficiale di Trenitalia qui.

Continua a leggere: Trenitalia, acquisto biglietti dei treni regionali con il nuovo tap&tap