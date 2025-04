TRENO

Italo e Uber per la mobilità integrata, la collaborazione partita con Roma e Milano si estende a diverse altre città italiane

Si amplia la collaborazione tra Italo e Uber: servizio esteso a nuove città. Il transfer si potrà prenotare in anticipo attraverso le app di Italo e Uber

Italo e Uber insieme per la mobilità integrata, il binomio funziona. Tra le due note aziende, infatti, era già in essere una collaborazione che univa il trasporto ferroviario a quello su gomma, offrendo ai viaggiatori un servizio più capillare. Dopo il lancio iniziale a Roma e Milano, il servizio è stato esteso anche alle stazioni di Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Napoli Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Padova, Treviso Centrale, Verona Porta Nuova, Vicenza, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia e Trieste Centrale.

Come prenotare il servizio

Questa collaborazione tra Italo e Uber si è quindi espansa a macchia d’olio. I passeggeri di Italo potranno prenotare l’integrazione del proprio viaggio con Uber attraverso le apposite app (Uber e Italo) utilizzando la funzione Uber Reserve. Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia, ha commentato così: “L’espansione della partnership con Italo rappresenta un passo avanti importante, permettendo a un numero sempre maggiore di viaggiatori di spostarsi in modo comodo, sicuro e immediato dalle principali stazione italiane”. Per Fabrizio Bona, che è il Chief commercial officer di Italo, “L’obiettivo è offrire soluzioni complete ai nostri viaggiatori, in grado di agevolarne gli spostamenti, coprendo anche l’ultimo miglio”.

