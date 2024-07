TRENO

Trenitalia ha lanciato un innovativo sistema di pagamento, per l’acquisto dei biglietti dei treni regionali chiamato tap&tap.

Il nuovo sistema tap&tap rende l’acquisto dei biglietti dei treni regionali più semplice e veloce.

Questo nuovo canale di pagamento contactless, chiamato tap&tap, è stato progettato per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. Tap&tap permette di acquistare i biglietti dei treni regionali usando carte di pagamento Visa, Mastercard o American Express direttamente alle validatrici con la scritta tap&tap.

Come acquistare i bglietti dei treni regionali con tap&tap?

Il sistema tap&tap è estremamente intuitivo. Ecco come funziona:

Prima di salire a bordo del treno: avvicina la tua carta di pagamento contactless alla validatrice tap&tap presente in stazione.

All’arrivo del treno: ripeti l’operazione una volta raggiunta la stazione di destinazione per chiudere il viaggio.

Con tap&tap, è possibile acquistare biglietti dei treni regionali singoli a tariffa ordinaria per adulti in 2° classe. È importante notare che con la stessa carta si può acquistare un solo biglietto del treno per passeggero, e non è consentito l’acquisto di biglietti dei treni a tariffa ridotta.

Dove funziona l’acquisto dei biglietti dei treni regionali tap&tap?

Il servizio tap&tap è attualmente disponibile sulle seguenti linee dei treni regionali:

Cagliari – Elmas Aeroporto

Padova – Bassano del Grappa

Torino Lingotto – Torino Aeroporto di Caselle

Venezia S. Lucia – Bassano del Grappa

Verona Porta Nuova – Venezia S. Lucia

Leonardo Express: servizio speciale

Il sistema tap&tap è disponibile anche sul Leonardo Express, il treno non-stop di Trenitalia che collega la stazione di Roma Termini con l’Aeroporto di Fiumicino in poco più di 30 minuti. Per il Leonardo Express, basta un solo tap con la tua carta di pagamento contactless, smartphone o smartwatch abilitato ai lettori presenti in prossimità dei binari di partenza.

Vantaggi

Rapidità e semplicità: con tap&tap, acquistare i biglietti dei treni è più rapido e semplice. Non c’è bisogno di fare lunghe code alle biglietterie o di acquistare biglietti in anticipo.

Sicurezza: utilizzando carte contactless, il sistema tap&tap offre un metodo di pagamento sicuro e moderno, riducendo il contatto fisico e quindi il rischio di trasmissione di malattie.

Flessibilità: il sistema permette di acquistare i biglietti dei regionali direttamente alle validatrici, offrendo maggiore flessibilità ai passeggeri che possono decidere di viaggiare all’ultimo minuto.

Il nuovo sistema tap&tap di Trenitalia per l’acquisto dei biglietti dei treni regionali semplifica l’acquisto. Viaggiare diventa più facile e veloce.

