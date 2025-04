TRENO

Treni merci refrigeranti, al via collegamento tra Gioia Tauro e Verona

I treni merci refrigeranti

È stato attivato un nuovo servizio ferroviario settimanale tra Gioia Tauro e Verona, che prevede una soluzione diversa per il trasporto delle merci refrigerate. Il collegamento, operato da Medlog (MSC), punta a rilanciare con una scelta alternativa la rete logistica intermodale in relazione alle richieste del mercato agroalimentare italiano. Sarà un servizio settimanale: l’itinerario tra Gioia Tauro e Verona sarà coperto in 24 ore.

Made in Italy e mercato agroalimentare

Il tema del trasporto delle merci deperibili (frutta, verdura) è sempre attuale, nel mondo della logistica intermodale. Medlog, in una nota, ha spiegato nei dettagli il progetto: “I container a temperatura controllata viaggeranno verso l’entroterra in modo rapido ed efficiente, riducendo i tempi di transito ed eliminando i trasbordi. Un servizio pensato per il Made in Italy agroalimentare che, nel 2024, ha movimentato quasi 340.000 container refrigerati. L’accesso ferroviario diretto dallo scalo di Gioia Tauro- prosegue la nota – consente infatti di evitare le congestioni stradali, garantire l’integrità della catena del freddo eliminando i trasbordi e di avere uno dei più rapidi transit-time verso gli hub di distribuzione europei”. Trasferendo il trasporto delle merci dalla strada alla ferrovia il servizio, conclude Msc, “rafforza l’infrastruttura intermodale italiana, contribuendo attivamente alla riduzione delle emissioni di CO₂ e alla decarbonizzazione della catena logistica, in linea con le raccomandazioni dell’Ue per un trasporto merci sempre più sostenibile”.