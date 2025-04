TRENO

Il Gruppo FS ha diffuso una nota sul piano straordinario che verrà messo in atto in questi giorni, per i funerali del Papa.

Le Ferrovie dello Stato Italiane varano il piano straordinario per garantire i trasporti in occasione dei funerali del Papa: lo annuncia proprio FS diffondendo una nota

Funerali del Papa, il piano straordinario di FS

“In seguito alla scomparsa del Santo Padre e in previsione dell’aumento dei pellegrini diretti a Roma, il Gruppo FS ha predisposto un piano straordinario per rispondere alle esigenze eccezionali di mobilità, garantendo un servizio efficiente, sicuro e inclusivo in occasione delle celebrazioni”. Questo il contenuto di una nota diffusa dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che annunciano dunque potenziamenti al servizio ferroviario in occasione dei funerali del Papa. I focus di questa operazione sono i collegamenti a lunga percorrenza e verso gli aeroporti. Attiva anche la collaborazione con la Protezione Civile, che coordinerà gli interventi di emergenza e logistici necessari all’accoglienza dei fedeli.

Assistenza e intermodalità

Per tutti questi giorni, dunque, sarà attivo il servizio straordinario e di assistenza comunque già previsto per il Giubileo. In aggiunta, anche il coordinamento con Busitalia per l’attivazione di servizi intermodali di collegamento con le stazioni principali. Pronti anche presidi RFI nelle stazioni di Roma (Termini, Ostiense, San Pietro), Valle Aurelia, Fiumicino e Civitavecchia per garantire affidabilità e sicurezza del servizio ferroviario. Potenziamenti in vista anche per il servizio Sala Blu, l’assistenza gratuita per le persone a mobilità ridotta.

Leggi anche: