TRENO

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e Primo maggio: in arrivo un periodo ricco di festività. Trainline ha evidenziato i trend delle prenotazioni per questi giorni: dove andranno gli italiani?

Weekend di Pasqua, le mete preferite degli italiani

Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio sarà di nuovo periodi di viaggi e spostamenti per gli italiani. In quei giorni, infatti, si concentreranno le festività di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio. Tradizionalmente, sono giorni in cui gli italiani tendono a organizzare vacanze o gite fuori porta, e sembra proprio che questo 2025 non farà eccezione.

La nota piattaforma Trainline, che si occupa della rivendita di biglietti per treno e autobus, ha pubblicato infatti i trend delle prenotazioni già effettuate per quei giorni. Secondo la nota piattaforma, tra le località che hanno riscontrato un maggiore aumento di traffico ci sono le località di mare: Santa Margherita Ligure/ Portofino hanno messo a segno un solido +171%, Salerno vedrà invece un incremento di turisti del 133%. Bene anche le località di lago, in particolare Varenna Esino Perledo (+218%).

Pasqua, periodo di rientri

Come da tradizione anche qui, il weekend di Pasqua sarà periodo di rientri in famiglia per tanti studenti. In particolar modo, ci si aspettano grandi flussi di passeggeri da Venezia, Reggio Emilia e Milano, direzione Napoli e Salerno. Tornando ai viaggi di piacere, tra le mete preferite si conferma Roma, mentre Napoli e Genova registrano un aumento di visitatori vicino al 60%, In ogni caso, è aumentato il numero di italiani che ha scelto, in questi giorni, di muoversi in treno.

Leggi anche: