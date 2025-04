SCIOPERI

Sciopero treni 6 maggio 2025 dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Possibili ritardi e cancellazioni dei treni non garantiti per Trenitalia, Trenord e Tper.

Lo sciopero treni, come riporta il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti (MIT), è indetto per il 6 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 17:00. I dipendenti del Gruppo Fsi, Trenitalia, Trenord e Tper si fermano per 8 ore.

Martedì 6 maggio 2025 i treni di Trenitalia, Trenord e Tper potranno subire ritardi o cancellazioni creando disagi per i passeggeri.

La protesta del personale delle ferrovie del 6 maggio 2025 si svolge dal mattino al tardo pomeriggio, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Sciopero treni 6 maggio 2025, treni garantiti Trenitalia, Trenord, Tper

Gli elenchi ufficiali dei treni garantiti durante lo sciopero del 6 maggio 2025 non sono pubblicati da Trenitalia, Trenord e Tper.

Durante le giornate di sciopero, come il 6 maggio 2025, sono comunque garantiti i treni Frecciarossa, Alta Velocità, Regionali e Intercity.

I motivi dello sciopero

“Sciopero treni nazionale di 8 ore il prossimo 6 maggio di tutte le lavoratrici e i lavoratori delle ferrovie”. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti “per il rinnovo del ccnl attività ferroviarie, scaduto il 31 dicembre 2023”.

“Dopo sedici mesi di trattative – spiegano le organizzazioni sindacali – pur avendo registrato avanzamenti nei quattro incontri successivi all’apertura delle procedure di raffreddamento, permangono ancora delle notevoli distanze per arrivare ad un contratto adeguato alle nostre richieste. Le proposte avanzate dalle associazioni datoriali su temi fondamentali, quali orario di lavoro, retribuzione e classificazione del personale, non sono ancora sufficienti. Su tali differenze pesano le tattiche dilatorie della controparte che vanno rapidamente superate. Per questo abbiamo proclamato lo sciopero”.

“Attendiamo – affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti – risposte concrete e rapide per chiudere la vertenza, accelerando il confronto per la sottoscrizione del ccnl della Mobilità- Attività Ferroviarie e del contratto aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In caso contrario, lo sciopero treni proseguirà”.

