Previsti diversi interventi sulle linee AV: agosto sarà mese di lavori e ritardi obbligati per i treni.

Lavori e ritardi: linea AV in difficoltà, Trenitalia e Italo cambiano gli orari

Chi ha scelto di muoversi in treno tra le principali città italiane (e non solo) nel mese di agosto, dovrà fare particolarmente attenzione. Per questo periodo, infatti, sono previsti diversi interventi di potenziamento strutturale sulla linea AV: rallentamenti e ritardi garantiti, dunque. Le linee colpite sono diverse: la Torino-Milano-Venezia, la Milano-Bologna e la “Direttissima” Roma-Firenze tra queste.

La Milano-Bologna subirà i maggiori disagi tra il 12 e il 18 agosto, quando verrà parzialmente interrotta; ciò porterà a ritardi fino a 120 minuti. Dal 19 al 25, invece, la situazione cambia leggermente e dovrebbero esserci solamente delle riduzioni di velocità. Dal 12 al 23 agosto sarà il turno della Roma-Firenze, che subirà un’interruzione nella tratta tra Chiusi e Orvieto per lavori di manutenzione al viadotto Paglia. Il 24 e 25 agosto, anche sulla Roma-Firenze ci saranno riduzioni di velocità.

Lavori sulla linea AV: i ritardi previsti

Per quanto riguarda i lavori tra il 19 e il 23 agosto, sia sulla linea Direttissima che sulla Milano-Bologna sono previsti ritardi fino a 80 minuti circa. Il 24 e 25 agosto, quando sulla Direttissima saranno imposte le riduzioni di velocità, ci saranno rallentamenti fino a 60 minuti. Sulla tratta Verona-Vicenza, è prevista l’interruzione totale fino al 20 agosto, con possibili ritardi sia prima che dopo, fino al 26 agosto. Giorni duri anche per le Frecce tra Milano e Venezia: fino a 90 minuti per quelle in direzione Milano e fino a 150′ per quelle in direzione Venezia. Anche sulla Bologna-Prato è prevista un’interruzione, fino all’8 settembre, sulla tratta tra Pianoro e San Benedetto. Prevista la cancellazione dei treni e la presenza dei bus sostitutivi. Tra Milano, Domodossola e Iselle altri lavori di adeguamento: tutti i collegamenti Eurocity tra Milano e Domodossola saranno cancellati. I lavori cominceranno il 9 agosto: sulla Milano-Domodossola dovrebbero durare fino all’8 settembre, sulla Domodossola-Iselle fino al 30 agosto.

Trenitalia ai ripari: previsti cambi e rimborsi

Italo e Trenitalia, intanto, hanno preventivamente modificato gli orari delle corse, allungando le tempistiche di percorrenza rispetto a quelle normali. Trenitalia ha già provveduto a informare chi era in possesso di un biglietto per le tratte interessate dai lavori. Inoltre, i clienti sono stati avvisati che nei casi di ritardi superiori a un’ora, cancellazioni o limitazioni, il viaggio potrà essere riprogrammato o rimborsato per intero in caso di rinuncia. Anche il servizio dei bus sostitutivi è stato potenziato nelle stazioni interessate, dove è stato anche incrementata la presenza di personale dell’assistenza e scorte di acqua e kit per i clienti.

