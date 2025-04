RAMO C DIRAMAZIONE CAPODICHINO/ALLACCIAMENTO A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO: CHIUSO PER UNA NOTTE VERSO LA A1

Roma, 25 aprile 2025 – Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 aprile, sarà chiuso il Ramo C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno), in direzione della A1 Milano-Napoli, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Cittadella”.

In alternativa, a chi è diretto sulla A1, verso la A3 Napoli-Pompei-Salerno, si consiglia di uscire a Corso Malta, sulla Tangenziale di Napoli e seguire le indicazioni per la SS162 Dir verso lo svincolo di Napoli Centro Direzionale.