Sale il rimborso del bonus ritardi treni Trenord, Regione Lombardia aumenta dal 10% al 30% il bonus.

I viaggiatori abbonati ai treni Trenord possono beneficiare di un rimborso maggiorato del 30% in caso di ritardi significativi dei treni.

Il bonus per i ritardi dei treni Trenord, che prevede un indennizzo per i treni in ritardo, è un incremento rispetto al precedente rimborso del 10% e si applica sia agli abbonamenti mensili che a quelli annuali.

La decisione di aumentare il rimborso del bonus per i ritardi dei treni Trenord del è stata presa dalla Regione Lombardia per allineare il nuovo sistema di indennizzo ai requisiti stabiliti dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), migliorando così la tutela dei viaggiatori Trenord.

Bonus ritardo treni Trenord maggiorato

Il bonus ritardi treni Trenord del 30% è riconosciuto agli abbonati quando la somma delle corse soppresse e di quelle con ritardi superiori ai 15 minuti raggiunge o supera il 10% dei treni programmati su una determinata direttrice. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato, dove solo gli abbonamenti mensili beneficiavano di un bonus del 30%, mentre gli abbonamenti annuali avevano diritto solo al 10%.

Come richiedere il bonus ritardi treni Trenord

Gli abbonati Trenord potranno richiedere il bonus ritardi treni Trenord attraverso diverse modalità:

Online, tramite il form disponibile sul sito web di Trenord, accessibile al link Trenord Rimborsi, con rilascio immediato della ricevuta.

Presso le biglietterie, compilando un modulo cartaceo disponibile presso le biglietterie e i My-Link Point di Trenord.

Via email o PEC, inviando la richiesta all’indirizzo di posta certificata rimborsi.trenord@legalmail.it.

Via Pìposta, inviando la richiesta tramite raccomandata all’indirizzo: Trenord S.r.l. – Ufficio Rimborsi, Piazzale Cadorna 14 – 20123 Milano.

L’indennizzo del bonus ritardi treni Trenord sarà erogato sotto forma di rimborso monetario o voucher, a seconda delle preferenze espresse dal richiedente.

Puntualità dei treni Trenord

Secondo i dati forniti dall’assessore Lucente, il 97% dei treni Trenord arriva a destinazione entro 15 minuti di ritardo. Tuttavia, un 3% di ritardi prolungati, causati principalmente da fattori esterni come maltempo o incidenti, continua a penalizzare i viaggiatori. Con l’aumento del bonus ritardi treni Trenord, Regione Lombardia spera in un miglioramento della puntualità dei servizi offerti da Trenord, continuando a monitorare attentamente la situazione.

