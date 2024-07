TRENO

Un nuovo treno regionale Trenitalia Rock per Roma. Oggi, alla stazione di Roma Ostiense, è stato consegnato il 34º treno regionale della nuova flotta Rock, destinato alle linee regionali di Trenitalia.

La consegna di un nuovo trano regionale Trenitalia Rock fa parte del piano di ammodernamento dei trasporti pubblici a Roma e nella regione Lazio. Il piano prevede infatti l’introduzione di treni regionali di ultima generazione Trenitalia per pendolari e dei turisti.

Il treno regionale Rock di Trenitalia per Roma rappresenta un’eccellenza in termini di capacità e sostenibilità. Con sei carrozze a doppio piano, il treno può ospitare fino a 1.600 passeggeri, di cui 700 seduti, offrendo uno spazio ampio e confortevole per i viaggiatori.

Il nuovo treno regionale per Roma è dotato di prese USB, spazi dedicati alle biciclette con opzioni di ricarica per le e-bike, e servizi appositamente studiati per le famiglie, il treno Rock risponde alle esigenze moderne di mobilità e comfort.

Uno degli aspetti più innovativi del treno Rock di Trenitalia per Roma è la sua efficienza energetica. Realizzato con materiali riciclabili fino al 97%, il treno riduce i consumi energetici del 30% rispetto ai modelli precedenti. Questo non solo abbassa l’impatto ambientale ma contribuisce anche a un sistema di trasporto più sostenibile.

Trenitalia e Regione Lazio

Il treno regionale Rock di Trenitalia per Roma è parte di un programma di investimenti del valore di oltre un miliardo di euro, in collaborazione con la Regione Lazio. Questo investimento prevede la consegna di 72 treni entro il 2026, con l’obiettivo di rinnovare e potenziare la flotta regionale. Grazie a questo programma, l’età media della flotta è ridotta a 6 anni, un miglioramento notevole rispetto ai 20 anni di età media registrati in passato.

Il nuovo treno regionale Rock di Roma opererà sulle linee FL1 (Orte – Fiumicino Aeroporto) e FL3 (Roma – Viterbo), due tratte fondamentali per la rete di trasporto regionale. L’entrata in servizio di questi treni aumenterà la capacità e la frequenza del servizio, offrendo ai pendolari una soluzione di viaggio più efficiente e affidabile.

Secondo Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, “L’introduzione del treno Rock rappresenta un impegno concreto verso un sistema di trasporto pubblico più moderno e sostenibile.”

Il nuovo treno regionale Rock di Trenitalia per Roma migliora l’esperienza di viaggio e contribuisce a un futuro più verde e efficiente per il trasporto pubblico nella regione Lazio.

