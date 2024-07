Curiosità

Traforo del Frejus, reso noto il calendario delle chiusure e divieti di circolazione per il mese di luglio 2024.

Le chiusure e le limitazioni alla circolazione sono necessarie per eseguire lavori di miglioramento della sicurezza all’interno del tunnel del Frejus.

Calendario limitazioni alla circolazione Frejus luglio 2024

Senso unico alternato

Dal 1° luglio al 31 luglio 2024, ad eccezione di venerdì, sabato e domenica, il traffico nel tunnel del Frejus procederà a senso unico alternato dalle ore 22:30 alle ore 4:30 del giorno successivo.

Questa misura è stata adottata per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori senza interrompere completamente il flusso del traffico.

Chiusura totale

Lunedì 8 luglio 2024, dalle ore 22:00 fino alle ore 6:00 del giorno successivo, il Frejus sarà chiuso totalmente al traffico.

Questa chiusura è indispensabile per permettere interventi di manutenzione che non possono essere eseguiti con il traffico a senso unico alternato.

Scarica il calendario chiusure Frejus luglio 2024

Il calendario completo delle chiusure e delle limitazioni alla circolazione Frejus per il mese di luglio 2024 è disponibile per il download a questo link.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale della società di gestione del Traforo del Frejus.

Queste misure sono parte di un progetto di lungo termine volto a migliorare la sicurezza e l’efficienza del Traforo, un’infrastruttura fondamentale per il collegamento tra Italia e Francia.

Per i viaggiatori

Si raccomanda di pianificare gli spostamenti tenendo conto di queste variazioni e di prestare la massima attenzione durante la circolazione nel traforo.

Le limitazioni sono programmate per garantire la massima sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori impegnati nei lavori.