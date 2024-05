MOBILITÀ

Con il Giro d’Italia la premiazione degli Eroi della Sicurezza nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia. Le premiazioni durante le tappe della corsa sono l’occasione per valorizzare l’operato degli agenti e degli addetti autostradali. O ogni giorno presidiano la viabilità sulle strade e autostrade d’Italia.

Nel corso delle diverse tappe del Giro d’Italia, il palco della premiazione sportiva ha ospitato undici operatori della Polizia Stradale. Con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade. La Polizia Stradale ha assegnato lungo le tappe da Sud a Nord dell’Italia un riconoscimento a undici operatori del Gruppo Autostrade per l’Italia. Hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno ben oltre le proprie mansioni quotidiane.

Giro d’Italia premiazioni

Giro d’Italia a Pompei

Tappa Giro d’Italia a Pompei, premiazione per l’assistente della Polizia di Stato Roberto Longobardi e l’Agente Scelto Nicola Pascarella. Al tempo stesso, la Polizia ha assegnato un riconoscimento all’impegno profuso dagli Operatori di Esercizio di Tangenziale di Napoli Gennaro Guida e Nicola Monda. Hanno prontamente messo in sicurezza una ragazza che ha rischiato di essere investita lungo la carreggiata.

Giro d’Italia in Abruzzo

Al principio della tappa Giro che attraversa la dorsale adriatica, premiazione per l’operatrice della Direzione di Tronco di Pescara Roberta Vianello per aver aiutato la viabilità durante le operazioni di soccorso di un camion in avaria.

Del Compartimento Polizia Stradale per Abruzzo e Molise, premiazione per l’Assistente Capo Coordinatore Michele Di Foglio e l’Assistente Capo Coordinatore Riccardo Pelliccia. Per aver aiutato nelle operazioni di soccorso una famiglia di tre persone, bambino compreso, mentre la loro auto era in fiamme.

Giro d’Italia a Riccione

Alla partenza della tappa Giro d’Italia a Riccione premiazione da ASPI per gli Agenti della Polizia di Stato Daniele Cristoni e Luca de Tomasi. La Polizia Stradale ha assegna un riconoscimento all’impegno e al coraggio manifestato durante gli eventi alluvionali a tutte le squadre del Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia coinvolte nell’emergenza, in particolare a Massimiliano Pigatto e Cristian Bruni, che si sono distinti tra gli operatori dell’unità di esercizio e dell’organizzazione tecnica.

Giro d’Italia in Alto Adige

Prima della partenza del Giro sulle Dolomiti, premiazione per gli agenti Mirko Chiucchiolo, Filippo Dalla Marta e Italo Perini. Hanno gestito le operazioni di traffico sull’A23 Udine Tarvisio, mentre un’auto era contromano. Un altro riconoscimento è assegnato poi agli operatori del Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia Paolo Buttolo, Alessandro Della Mea, Daniele Della Mea, Manuel Moro e Andrea Willempart. Hanno supportato le operazioni di ripristino dopo la frana che ha interessato l’A23 Udine Tarvisio il giorno di Pasquetta.