MOBILITÀ

Esodo estivo 2024: Autostrade Alto Adriatico rafforza il personale a presidio del traffico e potenzia la comunicazione per i viaggiatori. Saranno infatti 220 gli operatori in campo per ogni giornata da bollino nero, con la collaborazione della Polizia stradale.

Inoltre saranno disponibili personale di sala radio, ausiliari alla viabilità, operatori di infomobilità, gestori di tratta ed esattori, assistenti all’utenza in servizio sui piazzali di stazione e ancora, operatori degli impianti tecnologici e personale sanitario.

Esodo estivo: i giorni da bollino nero (traffico critico)

Il weekend del 27 e 28 luglio 2024 sarà un fine settimana da bollino rosso e giallo per la maggior parte del tempo. Tra venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio, infatti si prevede un significativo incremento della circolazione stradale.

In totale, per l’esodo estivo, sono cinque le giornate previste che segnalano traffico più critico:

sabato 27 luglio

sabato 3 agosto sabato 10 agosto

sabato 17 agosto

sabato 24 agosto

Bollino rosso (traffico particolarmente intenso)

Sono quattordici invece le giornate da bollino rosso in vista dell’esodo estivo:

giovedì 25 luglio

venerdì 26 luglio

domenica 28 luglio

giovedì 1°agosto

venerdì 2

domenica 4

giovedì 8

venerdì 9

domenica 11

mercoledì 14

venerdì 16

domenica 18

venerdì 23

venerdì 30

I canali di comunicazione: Whatsapp e Telegram

Oltre ai bollini per l’esodo estivo, Autostrade Alto Adriatico ha potenziato la comunicazione con due nuovi canali su Whatsapp e Telegram dove in tempo reale sarà possibile ricevere informazioni su incidenti e code. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno e sarà possibile sapere con anticipo anche eventuali chiusure autostradali dovute a cantieri.

Maggiori informazioni sui canali di comunicazione sono disponibili qui

Un’ampia campagna pubblicizzerà i servizi sui principali Media del Nord Est e del Nord Italia per tutto l’arco dell’anno. I nuovi servizi sono pensati per gli utenti per una migliore programmazione del viaggio o per consultare gli aggiornamenti durante le soste nel percorso. Durante la guida è fondamentale, invece, osservare bene i pannelli a messaggio variabile, che danno una puntuale informazione di quanto sempre accade in autostrada.

Continua a leggere: Traffico, previsioni per il weekend del 26, 27 e 28 luglio 2024