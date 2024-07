MOBILITÀ

Ecco le previsioni del traffico per il weekend del 26, 27 e 28 luglio 2024 sulle principali strade e autostrade italiane

Da Viabilità Italia le previsioni di traffico per il weekend del 26, 27 e 28 luglio 2024. Come le partenze per le vacanze il traffico del weekend del 26, 27 e 29 luglio 2024 risulterà particolarmente intenso a partire già dal venerdì.

Viabilità Italia per il weekend di venerdì 26 luglio, sabato 27 luglio e domenica 28 luglio 2024, prevede un incremento del traffico su strade e autostrade verso le principali località di mare e montagna sia in Italia che verso i confine.

Calendario traffico weekend 26, 27 e 28 luglio 2024

Di seguito il calendario con le previsioni per il fine settimana del 26, 27 e 28 luglio:

Il calendario delle previsioni di traffico , realizzato da Viabilità Italia evidenzia per il prossimo fine settimana bollino giallo e bollino rosso con probabili code e criticità alla circolazione su strade e autostrade

Calendario divieti di circolazione mezzi pesanti weekend 26, 27 e 28 luglio 2024

Già da venerdì, durante il weekend del 26, 27 e 28 luglio 2024 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (mezzi pesanti ovvero i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi).

Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

venerdì 26 luglio 2024: dalle 16:00 alle 22:00;

sabato 27 luglio 2024: dalle 8:00 alle 16:00;

domenica 28 luglio 2024: dalle 7:00 alle 22:00.

