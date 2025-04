MOBILITÀ

Autostrade per l’Italia (ASPI) nomina Arrigo Giana nuovo amministratore delegato. Importanti novità ai vertici di Autostrade per l’Italia (ASPI). Il Consiglio di Amministrazione, appena insediato e presieduto da Antonino Turicchi, ha nominato Arrigo Giana nuovo Amministratore Delegato della Società. L’annuncio arriva al termine della prima riunione ufficiale del nuovo board.‎

Durante lo stesso incontro, è stato anche nominato Andrea Valeri nel ruolo di Vicepresidente della società. Entrambe le nomine segnano un passaggio significativo per la governance del gruppo, impegnato in una profonda fase di trasformazione e rilancio.

Autostrade per l’Italia (ASPI) nomina Arrigo Giana nuovo amministratore delegato

Arrigo Giana vanta un ampio bagaglio di esperienza nella gestione dei trasporti e delle infrastrutture, con un curriculum costruito tra mobilità urbana, logistica e governance aziendale. La sua nomina alla guida di Autostrade per l’Italia rappresenta una scelta in linea con gli obiettivi di rafforzamento industriale e trasformazione tecnologica della rete autostradale nazionale.

Conferma per Peluso alla supervisione contabile di Autostrade

Il Consiglio di Autostrade per l’Italia (ASPI) ha inoltre deliberato la conferma di Piergiorgio Peluso come Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità all’art. 154-bis del TUF. Il suo incarico proseguirà fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Questa scelta, avallata con parere favorevole dal Collegio Sindacale, punta a garantire continuità nella gestione contabile e finanziaria dell’azienda, in un contesto strategico sempre più orientato alla sostenibilità e all’innovazione infrastrutturale.

Il nuovo CdA di ASPI al lavoro per il futuro dell’infrastruttura

Con il rinnovamento ai vertici, Autostrade per l’Italia (ASPI) intende accelerare il piano industriale per il miglioramento della rete autostradale, della sicurezza, della digitalizzazione dei servizi e del rapporto con il territorio. Il nuovo consiglio lavorerà in stretta sinergia con gli stakeholder pubblici e privati per affrontare le sfide future dell’infrastruttura stradale italiana.

Continua a leggere: Autostrade per l’Italia (ASPI): bio GPL per asfalto sostenibile sulle strade