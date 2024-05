MOBILITÀ

Ecco le informazioni per arrivare al Gran Premio di F1 a Imola in auto, treno, parcheggi e aree sosta camper

Gran Premio Formula 1 a Imola dal 17 al 19 maggio 2024, strade chiuse, treno, parcheggi. Come arrivare al Gran Premio di Formula 1 a Imola in auto, treno, parcheggi e aree sosta per i camper.

Il Gran Premio F1 si svolge dal 17 al 19 maggio 2024 all’autodromo di Imola in Emilia Romagna. Si corre all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Quando inizia il Gran Premio di Formula 1 – orari

Venerdì 17 maggio 2024: prove libere 1 – ore 13:30-14:30 – Prove libere 2 – ore 17:00-18:00

Sabato 18 maggio: prove libere 3 – ore 12:30-13:30 – Qualifiche – ore 16:00-17:00

Domenica 19 maggio: GP di Imola e dell’Emilia Romagna ore 15: 00

Gran Premio di Formula 1 a Imola strade chiuse, auto, treno, parcheggi e aree sosta per i camper

Gran Premio di Formula 1 a Imola strade chiuse centro storico

Strade chiuse nelle giornate di venerdì 17 maggio 2024, sabato 18 maggio 2024 e domenica 19 maggio 2024 dalla stazione ferroviaria, attraversa il centro storico fino all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. In particolare, le tre piazze del cuore della città Piazza Matteotti, Piazza Gramsci e Piazza Medaglie d’Oro.

Imola accoglie il pubblico in arrivo a Imola nei giorni del Gran Premio F1 con iniziative ed eventi, fra cui mostre, esposizioni di auto, food village in cui si potranno degustare le specialità enogastronomiche del territorio, dj set, oltre ad animazioni promosse e organizzate dai pubblici esercizi.

Gran Premio di Formula 1 a Imola parcheggi

Per chi arriva in auto o bus, un’ampia serie di comodi parcheggi, anche a ridosso degli accessi all’autodromo. Inoltre, sono allestite create tre aree temporanee a campeggio, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. La mappa e le indicazioni a questo LINK

Per il Gran Premio F1 a Imola sono predisposti molti parcheggi sia su aree pubbliche che private non custoditi.

Alcuni parcheggi pubblici (SOLO P23 – P26 – P31 – P62) sono prenotabili fino a esaurimento posti.

La prenotazione consente l’accesso al parcheggio prenotato nel rispetto degli orari di apertura. Essi sono garantiti anche in caso di maltempo. Si precisa che non sono previsti servizi di navetta.

Per prenotare il P31 (SOLO AUTO – SOLO DOMENICA dalle ore 7.00) inviare una mail a turismoimola@gmail.com indicando Cognome – Nome – Targa.

Le prenotazioni saranno accettate in ordine di arrivo fino a esaurimento posti. Tariffa giornaliera € 15,00 da pagare con bonifico bancario secondo le istruzioni ricevute via mail a prenotazione accettata.

I parcheggi P23 – P26 – P62 si prenotano tramite il link sotto riportato.

Il parcheggio per i Bus / Pullman è esclusivamente il P23.

I passeggeri non potranno essere scaricati in prossimità degli ingressi in virtù del divieto di circolazione per bus/pullman istituito nei giorni del Gran Premio; non è previsto un servizio di navetta.

Per qualunque necessità relativa al sistema di prenotazione, si prega di contattare l’assistenza tel. 07.19207000 (lun-ven ore 7.00-20.00, sab ore 7.00-19.00) PRENOTAZIONE

Gran Premio di Formula 1 a Imola parcheggio moto

È previsto, per il Gran Premio F1 a Imola, un parcheggio riservato alle sole MOTO a prenotazione in via Boccaccio 2 (600 metri dall’ingresso Dante) – tariffa giornaliera € 10,00; la prenotazione permette anche il deposito del casco e della tuta e/o giubbotto con una maggiorazione di Euro 5,00 al pezzo. Il pagamento sarà da effettuarsi in loco, solo in contanti. PRENOTAZIONE

Gran Premio di Formula 1 a Imola parcheggio diversamente abili

Per i diversamente abili, in possesso di regolare tagliando, sono stati predisposti parcheggi gratuiti in piazzale Leonardo da Vinci. Potranno comunque accedere gratuitamente anche agli altri parcheggi.

Gran Premio di Formula 1 a Imola come arrivare in treno

In occasione del Gran Premio di Formula 1 a Imola, in programmazione dal 17 al 19 maggio 2024 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, potrai raggiungere Imola viaggiando nel massimo comfort grazie ai treni straordinari Frecciarossa e Intercity programmati per l’evento, oltre ai treni regionali.

Vedi i treni e le fermate straordinarie disponibili. LINK

La stazione treni FS di Imola dista dall’ingresso principale dell’Autodromo (viale Dante) solo 1500 mt; circa 20/25 minuti a piedi attraversando il centro città. Non saranno istituite navette di collegamento tra stazione e Autodromo. Raggiungere l’Autodromo a piedi è comodo: solo 1.500 metri di percorso separano la stazione dei treni dal circuito percorrendo viale Andrea Costa, attraversando il centro storico, entrando in viale Dante che porta direttamente alla torre dell’Autodromo.

Gran Premio di Formula 1 a Imola aree sosta camper e campeggio

Sono allestite tre aree temporanee a campeggio con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti; di seguito il link con tutte le informazioni sui prezzi e modalità di prenotazione dell’area campeggio: LINK

Altre info su accesso, prezzi, accredito disabili, accredito media, oggetti vietati etc. su Autodromo Imola