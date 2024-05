Curiosità

Premio per tesi di laurea sui trasporti del valore di 2000 euro all’Istituto sui trasporti e la logistica Itl.

Itl Istituto sui trasporti e la logistica istituisce due premi di 2000 euro per tesi di laurea sui trasporti per chi consegue la Laurea magistrale tra il mese di gennaio 2024 e il mese di aprile 2025.

Le tesi di laurea sui trasporti devono pervenire alla Fondazione Itl Istituto sui trasporti e la logistica entro il 30 aprile 2025.

ITL Istituto Trasporti e Logistica, in occasione del ventennale dalla sua fondazione, istituisce il premio per tesi di laurea sui trasporti. Sono due i premi assegnati per tesi di laurea sui trasporti. Il premio per tesi di laurea sui trasporti è dell’importo di 2000 euro ciascuno per TESI di LAUREA MAGISTRALE in:

LM-3 Architettura del paesaggio

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

LM-23 Ingegneria Civile

LM-25 Ingegneria dell’Automazione

LM-26 Ingegneria della Sicurezza

LM-28 Ingegneria Elettrica

LM-29 Ingegneria Elettronica

LM-30 Ingegneria Energetica e nucleare

LM-31 Ingegneria Gestionale

LM-32 Ingegneria Informatica

LM-33 Ingegneria Meccanica

LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

LM-56 Scienze dell’Economia

LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale

LM-77 Scienze Economico-Aziendali

Premio laurea Istituto sui trasporti e la logistica Itl

Sono ammessi al premio per tesi di laurea sui trasporti di Itl Istituto sui trasporti e la logistica gli studenti laureati con laurea magistrale nelle cinque Università socie di ITL (Università degli Studi di Bologna; Università di Modena e Reggio Emilia; Università degli Studi di Parma; Politecnico di Milano, Polo di Piacenza; Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Piacenza) più l’Università degli Studi di Ferrara.

Il premio per tesi di laurea sui trasporti di Itl Istituto sui trasporti e la logistica è assegnato a due tesi svolte nei seguenti ambiti, di cui si riporta a titolo esemplificativo alcuni esempi:

Trasporto merci e logistica: tecnologie (introduzione di soluzioni AI con valutazione dell’impatto, blockchain, automazione di magazzino, Logistica 4.0, ecc), scenari di mercato (riorganizzazione flussi merci e delle supply chain, back-shoring), e-commerce e omni-canalità, decarbonizzazione dei trasporti, intermodalità, porti interporti e poli logistici (servizi alle merci e persone), business model (ridisegno network logistico, M&A, nuovi attori), pianificazione e uso del suolo (insediamenti logistici, spazi pubblici), city logistics e last mile delivery.

Trasporto pubblico locale TPL e smart mobility: sharing mobility, MaaS (Mobility as a Service), Trasporto a chiamata, integrazione tariffaria, mobility management, mobilità ciclistica, intermodalità, transizione ecologica e decarbonizzazione dei trasporti

Come ottenere il premio Istituto sui trasporti e la logistica Itl

Possono concorrere al premio per tesi di laurea sui trasporti coloro che vengono a conseguire la Laurea magistrale tra il mese di gennaio 2024 e il mese di aprile 2025.

Per concorrere al premio per tesi di laurea sui trasporti le Tesi di Laurea devono pervenire alla Fondazione Itl Istituto sui trasporti e la logistica entro il 30 aprile 2025.

L’importo del premio per tesi di laurea sui trasporti è da intendersi comprensivo di eventuali tasse e contributi. In caso di lavori conseguiti in collaborazione, il premio verrà suddiviso equamente tra gli autori.

I premi per tesi di laurea sui trasporti sono assegnati entro il mese di maggio 2025.

Il conferimento del premio per tesi di laurea sui trasporti è deciso da apposita Commissione giudicatrice individuata secondo il principio della multidisciplinarietà tra accademici provenienti dalle Università socie di Itl Istituto sui trasporti e la logistica e dall’Università degli Studi di Ferrara da nominare successivamente alla scadenza del bando. Almeno uno dei membri componenti la commissione sarà indicato da Itl Istituto sui trasporti e la logistica.

Per ulteriori informazioni sul premio per tesi di laurea sui trasporti all’Istituto sui trasporti e la logistica Itl LINK