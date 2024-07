MOBILITÀ

Per la sicurezza stradale e per prevenire colpi di sonno e incidenti stradali

Caffè gratis in autostrada e in tangenziale, durante l’estate, per garantire la sicurezza stradale e prevenire i colpi di sonno e gli incidenti stradali.

Con il traffico su autostrade e tangenziali per l’esodo estivo, le strade si riempiono di viaggiatori diretti verso le vacanze.

Per garantire la sicurezza stradale di chi si mette al volante, Milano Serravalle e CAV-Concessioni Autostradali Venete S.p.A. lanciano l’iniziativa: caffè gratis nelle aree di servizio sull’autostrada e in tangenziale.

Il caffè gratis nelle aree di servizio in autostrada e in tangenziale ha come obiettivo di prevenire i colpi di sonno, una delle principali cause di incidente stradale.

Caffè gratis in autostrada e tangenziale, dove e quando

Autostrada Milano Serravalle e tangeziale

Tutti i fine settimana dal 27 luglio al 1 settembre 2024 e nel giorno di Ferragosto, Milano Serravalle torna a promuovere un’iniziativa per la sicurezza stradale, offrendo in tutte le Aree di Servizio della propria rete un caffè gratuito ai viaggiatori durante le ore notturne.

Il progetto punta, infatti, a sensibilizzare gli automobilisti a prevenire colpi di sonno e incidenti stradali, fruendo di una sosta e un caffè offerto, per ristabilire la necessaria prontezza di riflessi e rimettersi al volante in sicurezza, salvando la vita a se stessi e agli altri.

L’iniziativa, che coinvolge le Aree di Servizio presenti lungo l’Autostrada A7 (nel tratto di competenza di Milano Serravalle) e le tangenziali milanesi, è in programma ogni notte tra sabato e domenica dal 27 luglio al 1 settembre da mezzanotte alle cinque del mattino.

Autostrade e tangenziali Venete

A partire da sabato fino al 18 agosto 2024, tutti i fine settimana, CAV propone un’iniziativa, volta a sensibilizzare gli utenti ad adottare un corretto stile di guida e prevenire colpi di sonno e incidenti stradali: la campagna, realizzata in collaborazione con Ristop, prevede l’offerta di un caffè gratis a tutti i viaggiatori che tra le 00.00 e le 5.00 delle notti di sabato e domenica si fermeranno in una delle due aree di servizio in competenza di CAV lungo la A4, Arino Est ed Arino Ovest.

Con l’esodo estivo dove il traffico stradale è particolarmente intenso, il caffè gratis nelle aree di servizio dell’autostrada e della tangenziale di Milano Serravalle e CAV è un’importante misura di prevenzione.

Una semplice tazzina di caffè può fare la differenza tra un viaggio sicuro e un potenziale incidente. Fermarsi per un caffè gratuito non è solo una pausa piacevole, ma un vero e proprio contributo alla sicurezza stradale.

Continua a leggere: Traffico, previsioni per il weekend del 26, 27 e 28 luglio 2024