Al Brennero, sul ponte Lueg, la circolazione dei mezzi pesanti è deviata sulla corsia di sinistra, dal 25 luglio 2024 in fase test.

Le operazioni di prova per la circolazione a due corsie sul Lueg al Brennero inizieranno il 25 luglio 2024 e prevedono la deviazione della circolazione dei mezzi pesanti dalla corsia di destra alla corsi di sinistra. Il traffico intenso di camion e mezzi pesanti sulla corsia di sinistra come base di test per una maggiore capacità nei giorni di viaggio.

Come annunciato al Brennero sul ponte Lueg dal 1 gennaio 2025 la circolazione dei mezzi pesanti sarà a corsia unica in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza.

ASFINAG, insieme a partner come la Regione del Tirolo, le autorità e i servizi di emergenza, sta preparando un pacchetto di misure da adottare al Brennero per la circolazione sul ponte Lueg, che sarà presentato a settembre 2024.

Alla base è l’attuazione di un’operazione di prova per la guida di tutti i mezzi pesanti, ovvero i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate nella corsia di sinistra.

L’operazione di prova scientificamente supportata inizierà il 25 luglio 2024 e fornirà preziose informazioni per le vie di traffico a due corsie sul ponte Lueg nei giorni di viaggio intensi per almeno due settimane.

Dal punto di vista di ASFINAG ciò è essenziale per indagare i limiti prestazionali di questa soluzione. Il rapporto finale sull’ispezione del ponte principale ha ora confermato che tale instradamento del traffico può effettivamente essere implementato.

Test deviazione circolazione mezzi pesanti sul ponte Lueg del Brennero

Il principio è molto semplice: il traffico dei mezzi pesanti al Brennero sul ponte Lueg, viene deviato dalla corsia di destra alla corsia di sinistra davanti al percorso di prova. Ciò garantisce che il carico maggiore sia centrato sul ponte e quindi alleggerisce il carico. Il traffico automobilistico può, ma non è obbligato, a spostarsi sulla corsia di destra.

La condizione essenziale a tal fine è tuttavia che nella circolazione a due corsie ai veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate sia completamente impedito l’utilizzo della corsia di destra.

La procedura:

Il traffico verrà accorpato da tre a due corsie sul percorso di avvicinamento all’area di prova.

Istruzioni e segnali invitano poi gli utenti della strada a mantenere una distanza sufficiente e a guidare in orari diversi. Ciò rende quindi possibile immettersi nell’altra corsia. Con spazio e tempo sufficienti, camion e autobus si spostano nella corsia di sinistra.

Solo allora le barriere impediranno di cambiare nuovamente corsia. In questo modo ASFINAG garantisce che nessun veicolo di peso superiore a 3,5 tonnellate scelga la corsia giusta.

Al termine del percorso di prova, camion e autobus ritornano come di consueto sulla corsia di destra.

Ponte Lueg a una corsia dal 1 gennaio 2025, programma lavori

Il rapporto finale dell’ispezione del ponte Lueg al Brennero sottolinea le conclusioni degli esperti ASFINAG. Nel corso della verifica sono state chiarite anche le condizioni essenziali che rendono possibili misure come il sistema temporaneo a doppio binario.

I principali risultati:

Dal 1 gennaio 2025 saranno necessarie ulteriori limitazioni di carico: come già annunciato, da questo momento in poi sul Luegbrücke sarà disponibile regolarmente solo una corsia in ciascuna direzione di marcia. Questa agevolazione significa che il ponte può continuare a funzionare in sicurezza.

Instradamento del traffico a corsia unica in ciascuna direzione, se possibile al centro del ponte: questo sistema a corsia unica è implementato in modo tale che i carichi devono essere guidati centrati al centro del ponte.

Traffico a due corsie in ciascuna direzione con camion e autobus al centro del ponte e una corsia di soccorso per veicoli fino a 3,5 tonnellate nella corsia esterna: questa è una base essenziale per un sistema temporaneo a due corsie nelle giornate di punta. ASFINAG sottolinea che questo sistema a doppio binario avrà luogo in giorni selezionati, soprattutto nei fine settimana. L’operazione di prova ora ha anche lo scopo di fornire informazioni sulla capacità ottenibile in base al numero di camion movimentati nella gestione del traffico.

Nel caso di circolazione a doppia corsia, i limiti di carico dovranno essere attentamente monitorati. I veicoli eccessivamente pesanti dovranno essere deviati: ciò avverrà con un ampio dispiegamento di personale sul posto.

In caso di funzionamento regolare a corsia unica ci saranno inevitabilmente restrizioni e ostruzioni sul ponte Lueg al Brennero. Anche per questo ASFINAG rinnova il suo appello a non ritardare ulteriormente i lavori del ponte Lueg. Solo con la messa in servizio dei nuovi ponti si concluderà il periodo delle corsie singole e quindi la fase di carichi e ingorghi.

Nella prospettiva attuale, ASFINAG vuole iniziare i lavori nella primavera del 2025.

Attualmente sono in corso le procedure necessarie. I tempi di costruzione della prima struttura del ponte vanno dai due anni e mezzo ai tre anni. ASFINAG attualmente prevede che entrambe le strutture del ponte saranno completate nel 2030.

