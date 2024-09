CAMION

Dal 13 al 15 settembre 2024, presso l’A1Expò di Caserta Sud, si terrà Truck in Sud, un evento dedicato ai camionisti, agli autotrasportatori e a tutti gli appassionati del mondo dei camion. Si tratta di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per chi vive la strada ogni giorno su un camion e vuole celebrare il proprio lavoro e passione per i motori.

Truck in Sud, il festival del camionista

Truck in Sud è molto più di una semplice esposizione di camion e mezzi pesanti. È un momento di aggregazione per i camionisti e gli autisti dei mezzi pesanti. Per coloro che ogni giorno percorrono lunghe distanze sulle strade d’Italia e d’Europa, garantendo il flusso delle merci e il funzionamento del sistema logistico.

L’evento offre la possibilità di avvicinare il pubblico al settore dell’autotrasporto, facendo conoscere da vicino la realtà del trasporto pesante, attraverso camion decorati, spettacoli di stuntman e momenti di intrattenimento.

Camion decorati e spettacoli al Truck in Sud

Un aspetto centrale dell’evento Truck in Sud è la presenza dei camion decorati. Questi mezzi pesanti, personalizzati con disegni, colori e temi unici, sono un vero e proprio simbolo della cultura su strada.

I partecipanti avranno l’opportunità di ammirare questi giganti della strada in tutta la loro bellezza, celebrando il loro contributo al settore del trasporto su strada.

In aggiunta, i visitatori potranno assistere agli spettacoli dell’Hurricane Motor Show, che coinvolgeranno stuntman professionisti in esibizioni acrobatiche con veicoli a due e quattro ruote. Questi spettacoli si terranno in vari momenti durante tutto il weekend, contribuendo a creare un’atmosfera di spettacolo e divertimento.

Programma dell’evento Truck in Sud

Venerdì 13 Settembre

Ore 20:00: Apertura evento al pubblico

Ore 20:00-24:00: Apertura Area Giochi Bimbi e Area Food

Ore 20:30: Hurricane Motor Show (stuntman)

Ore 22:00: Concerto dei 99 Posse

Ore 24:00: Chiusura evento

Sabato 14 Settembre

Ore 10:00-20:00: Ingresso dei veicoli e iscrizione al raduno

Ore 10:00-24:00: Apertura Area Giochi Bimbi e Area Food

Ore 12:00, 17:00, 23:30: Hurricane Motor Show (stuntman)

Ore 24:00: Chiusura raduno

Domenica 15 Settembre

Ore 10:00: Partenza della Sfilata dei Truck verso Caserta

Ore 10:00-24:00: Apertura Area Giochi Bimbi e Area Food

Ore 10:30: Raduno auto e moto d’epoca

Ore 12:00: Hurricane Motor Show (stuntman)

Ore 13:00: Rientro della sfilata e benedizione dei mezzi e dei conducenti

Ore 13:30: Pranzo dei camionisti con tribute band “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri

Ore 16:00: Taglio della torta e brindisi di ringraziamento

Ore 17:00: Sexy Truck Wash

Ore 19:00: Esibizione di ballerine brasiliane

Ore 21:30: Official Party “The Best 90’s”

Ore 23:00: Hurricane Motor Show (stuntman)

Ore 24:00: Chiusura raduno

Concerto dei 99 Posse

Ad arricchire il programma musicale dell’evento Truck in Sud ci sarà, venerdì 13 settembre, il concerto dei 99 Posse, noto gruppo musicale italiano. Il loro live show inizierà alle 22:00, offrendo una serata di musica e intrattenimento per tutti i presenti.

Iscrizioni all’evento

Gli autotrasportatori e gli appassionati possono iscriversi all’evento compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale di Truck in Sud. Ogni iscritto riceverà un kit gadget esclusivo, un omaggio da parte dell’organizzazione per celebrare il decimo anniversario della manifestazione.

Truck in Sud rappresenta un’importante occasione per celebrare i camionisti, i mezzi pesanti e il mondo dei trasporti su strada, offrendo momenti di intrattenimento, spettacoli e un forte senso di comunità. L’evento è pensato per mettere in risalto il lavoro quotidiano dei camionisti, veri protagonisti della logistica italiana ed europea.

Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione, visita il sito ufficiale www.truckinsud.it.

