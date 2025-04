CAMION

Parcheggio per la sicurezza del carico del camion e servizi per autisti di mezzi pesanti

La nuova area di sosta per mezzi pesanti e autisti ad Andamur San Román II risponde alla crescente necessità di aree sicure per autisti e mezzi pesanti.

L’autotrasporto chiede il rispetto dei tempi di guida e riposo. Ma la sosta, per gli autisti dei mezzi pesanti, non è solo un obbligo normativo legato ai tempi di guida e riposo. E’ una necessità anche per la sicurezza e la qualità del lavoro.

Sicurezza, per l’autotrasporto e gli autisti di mezzi pesanti, significa proteggere non solo il carico del camion, ma anche avere a disposizione adeguati servizi per il benessere degli autisti.

La nuova area di sosta in Spagna, Andamur San Román II, è progettata per offrire sosta sicura per camion e autisti. Ha standard di protezione elevati e servizi dedicati ai professionisti dei trasporti.

Area di sosta sicura per mezzi pesanti con i più alti standard di sicurezza

L’area di sosta per mezzi pesanti e autisti Andamur San Román II, in Spagna, fa parte della rete Andamur Security Parking. Offre 100 posti per mezzi pesanti con sistemi avanzati di protezione:

Videosorveglianza h24, senza angoli ciechi.

Controllo accessi con biglietto o lettura targhe.

Ingressi pedonali protetti con scansione biglietti, riservati ai soli autisti professionisti.

Recinzione perimetrale antintrusione alta oltre due metri.

Barriere d’accesso rinforzate con minigonne e riconoscimento targhe.

Grazie alle collaborazioni strategiche, gli autotrasportatori che scelgono Andamur hanno accesso a oltre 1.000 posti sicuri per i camion in tutta Europa, con area di sosta protetta lungo i principali corridoi logistici.

Area di sosta attrezzata per autisti di mezzi pesanti

La sicurezza nell’autotrasporto passa anche attraverso le condizioni di lavoro e il benessere degli autisti. Per questo motivo, la nuova area di sosta Andamur San Román II in Spagna è dotata di strutture pensate per rendere la sosta degli autisti di mezzi pesanti confortevole:

Docce e servizi igienici

Ristorante e area ristoro

Negozio e area vendita

Albergo e lavanderia

Palestra e area pic-nic

Noleggio biciclette

Sorge in una posizione strategica, vicino a una stazione di rifornimento recentemente ampliata per offrire un servizio più efficiente le imprese di autotrasporto.

Autotrasporto, sicurezza e comfort per autotrasportatori

L’area di sosta per mezzi pesanti e autisti in Spagna Andamur San Román si trova in posizione strategica lungo l’uscita dalla Spagna verso l’Europa attraverso i Paesi Baschi. Grazie ai suoi servizi avanzati e alla nuova area di parcheggio sicura, offre soluzioni concrete alla carenza di aree sicure per mezzi pesanti, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale e il benessere dei professionisti dell’autotrasporto.

