CAMION

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha confermato il riparto dei fondi incentivi per l’autotrasporto.

I fondi incentivi del MIT sono destinati a supportare diverse aree del settore, come incentivi per l’acquisto di mezzi pesanti, gli sconti sui pedaggi, incentivi per la formazione e le spese non documentate.

Il riparto delle risorse è stato deciso durante un incontro odierno tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e le associazioni dell’autotrasporto.

Le risorse totali destinate al sostegno dell’autotrasporto sono pari a 228 milioni di euro.

Fondi per incentivi rinnovo mezzi pesanti dell’autotrasporto

Una voce, nel riparto dei fondi incentivi autotrasporto, riguarda gli incentivi destinati al rinnovo del parco veicolare. Un investimento previsto di circa 600 milioni di euro destinato all’acquisto di mezzi pesanti più ecologici.

Il settore dei trasporti sta affrontando un percorso verso la sostenibilità, e questo fondo è importante per l’adozione di mezzi pesanti meno inquinanti.

Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) valuta l’introduzione di una tax credit per l’acquisto di biocarburanti delle imprese di trasporti, per incentivare l’utilizzo di carburanti alternativi.

Sconto pedaggi, formazione e spese non documentate dell’autotrasporto

Una parte delle risorse è destinata allo sconto sui pedaggi, un sostegno fondamentale per alleggerire i costi operativi delle imprese di autotrasporto.

Lo sconto pedaggi continua ad essere una leva importante per la competitività delle imprese del settore autotrasporto.

Inoltre, sono previsti fondi incentivo per le spese non documentate e per gli incentivi alla formazione dei lavoratori, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e le competenze professionali degli autisti di mezzi pesanti.

Temi in discussione

Durante l’incontro tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e le associazioni dell’autotrasporto, affrontati anche altri temi importanti, come la regolamentazione dei tempi di pagamento e le modalità di carico e scarico delle merci.

Il MIT ha inoltre espresso disponibilità a semplificare le procedure per il conseguimento della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente). L’intento è quello di facilitare l’ingresso di nuovi autisti nel settore dei trasporti.

