CAMION

Il nuovo codice della strada è attualmente oggetto di discussione al Senato e include diverse proposte di modifica rivolte agli autisti di camion e mezzi pesanti.

Le novità del codice della strada in esame riguardano aspetti legati al settore del trasporto merci su strada, con l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative e garantire maggiore sicurezza agli autisti di camion e mezzi pesanti

Di seguito, i principali emendamenti proposti.

Esenzione obbligo alcolock per gli autisti di camion e mezzi pesanti

Una delle proposte di modifica al codice della strada riguarda l’esenzione dall’obbligo di installare l’alcolock per gli autisti di camion e mezzi pesanti.

L’alcolock è un dispositivo che impedisce l’avviamento del veicolo se il conducente ha un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. L’emendamento al codice della strada propone di escludere gli autotrasportatori dall’utilizzo di questo dispositivo, riservandolo ad altre categorie di conducenti.

Aumento età massima per la guida dei mezzi pesanti

Un’altra importante proposta di modifica al codice della strada riguarda l’estensione dell’età massima per la guida dei mezzi pesanti.

Si propone di innalzare l’età pensionabile degli autisti di camion e mezzi pesanti da 68 a 70 anni, con l’obiettivo di rispondere alla carenza di autisti qualificati nel settore.

Inoltre, la sospensione della patente per i possessori di Carta di qualificazione del conducente (Cqc) potrebbe diventare più difficile da attuare, introducendo maggiori garanzie per chi lavora nel trasporto merci.

Detassazione indennità di trasferta autisti di camion e mezzi pesanti

Per gli autisti di camion e mezzi pesanti, è stata avanzata la proposta di modifica al codice della strada di detassare le indennità di trasferta. Questa misura mira a ridurre il carico fiscale sugli autotrasportatori e a sostenere le aziende di trasporto merci, che affrontano crescenti costi operativi. Il provvedimento prevede un aumento del 30% dei limiti di importo delle indennità per trasferte, al fine di escludere tali somme dal reddito di lavoro dipendente.

Responsabilità sanzioni per i tempi di guida e riposo degli autisti

Un emendamento rilevante al nuovo codice della strada riguarda la responsabilità per le violazioni relative ai tempi di guida e riposo degli autisti di camion e mezzi pesanti.

La proposta prevede che eventuali sanzioni ricadano unicamente sulle aziende, esonerando gli autisti da responsabilità dirette in caso di irregolarità.

Limiti di velocità e sanzioni basate sul reddito nuovo codice della strada

Un altro cambiamento riguarda l’introduzione di limiti di velocità differenziati in base al tipo di strada. In particolare, si propone di fissare un limite di 20/30 km/h nelle strade di quartiere. Inoltre, le sanzioni amministrative per infrazioni stradali potrebbero essere calcolate in base al reddito del conducente e alla cilindrata del veicolo, adottando un approccio proporzionale e più equo.

Nel particolare per gli autisti di camion e mezzi pesanti titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente.

Controlli antidroga per gli autisti di camion e mezzi pesanti

Si sta valutando l’opportunità di introdurre nel nuovo Codice della strada specifici controlli antidroga per gli autisti di camion e mezzi pesanti del trasporto su strada, mediante l’utilizzo di test salivari.

Trasporti eccezionali nuovo codice della strada

Infine, una proposta di emendamento al codice della strada prevede la creazione di una commissione tecnica per la definizione di una rete nazionale di itinerari abilitati al trasporto eccezionale. Questa rete sarà costantemente monitorata dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (Ansfisa) e pubblicata su un portale web, per garantire una gestione sicura e trasparente di questi trasporti.

Le modifiche in discussione al codice della strada per gli autisti di camion e mezzi pesanti potrebbero portare significativi cambiamenti nel settore del trasporto su strada. Riguardano flessibilità lavorativa, agevolazioni fiscali e una regolamentazione più chiara. Gli emendamenti mirano a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro degli autisti professionisti, favorendo al contempo le imprese di trasporto.

Continua a leggere: Nuovo codice della strada trasporto merci: impatto negativo