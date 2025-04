CAMION

Arrivano oggi le prime risposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), riguardo la vertenza autotrasporto, alle associazioni autotrasporto.

Si è svolto un nuovo incontro tra il coordinamento delle principali associazioni di autotrasporto UNATRAS e i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) riguardante le problematiche dell’autotrasporto.

L’urgenza dei temi autotrasporto, non sempre ha trovato risposte immediate, tuttavia, UNATRAS ha deciso di mantenere aperto il confronto con il Governo.

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) oggi le prime risposte incoraggianti, in particolare sulle questioni normative dell’autotrasporto. Vediamo i dettagli.

Nuove norme autotrasporto: regolarità mercato e dignità autotrasportatori

Durante l’incontro, il MIT ha presentato le due normative autotrasporto. In discussione i tempi di carico e scarico delle merci e ai tempi di pagamento.

Le nuove disposizioni rafforzano il principio di corresponsabilità all’interno della filiera dell’autotrasporto, con un’attenzione particolare alla tutela degli autotrasportatori, il contraente più debole. È previsto anche il coinvolgimento dell’Autorità Garante del Mercato.

Questi due provvedimenti per l’autotrasporto entreranno nel primo decreto-legge utile che sarà adottato dal Consiglio dei Ministri.

Autisti mezzi pesanti: semplificazioni formazione per la CQC

Per la carenza di autisti nell’autotrasporto e le problematiche legate alla Carta di Qualificazione Condecente CQC, il MIT annuncia che sono in corso trattative con la DG Move della Commissione Europea per semplificare i percorsi formativi e migliorare la disciplina tecnica. Tra le novità, l’introduzione di e-learning e quiz d’esame.

UNATRAS ha chiesto di eliminare l’obbligo del corso di formazione iniziale per gli autisti di mezzi pesanti, che risulta particolarmente oneroso e rappresenta un freno per i giovani che vogliono entrare nel mondo dei trasporti.

Il MIT ha confermato che stanno verificando con la Commissione Europea la possibilità di apportare modifiche. Con la prospettiva di inserire tali cambiamenti in un decreto ministeriale, e nella delega per le modifiche al Codice della Strada entro fine anno.

Fondi e incentivi per il settore autotrasporto

Sul piano finanziario, il settore dell’autotrasporto ha avuto una riduzione di 12 milioni di euro sui 240 milioni strutturali. Tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha sottolineato la necessità di accelerare la ripartizione dei 228 milioni di euro destinati al triennio 2025-2027.

I fondi per gli incentivi autotrasporto, che rischiano di diventare inutilizzabili, saranno ripartiti per garantire liquidità immediata alle imprese di autotrasporto, coprendo spese per deduzioni forfettarie, riduzioni dei pedaggi e formazione.

Il Ministero ha anche avviato un processo di recupero di fondi da altri capitoli di bilancio.

In ambito investimenti, il MIT ha annunciato di aver avviato le procedure con il Ministero dell’Economia per istituire un fondo per il rinnovo del parco veicolare.

Questo fondo, con una dotazione pluriennale che partirà dal 2027 con 590 milioni di euro, sarà destinato a supportare la transizione ecologica e digitale del settore, che fino ad oggi era escluso da altri programmi di finanziamento, come il PNRR.

Prossimi sviluppi vertenza UNATRAS

UNATRAS, dopo aver preso atto dei progressi compiuti, riporterà il risultato di questo incontro all’Esecutivo fissato per il 9 aprile prossimo. Le aspettative sono alte, e il coordinamento delle federazioni aderenti conta che gli impegni assunti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) oggi si concretizzino al più presto in provvedimenti legislativi e che il dialogo con il Governo prosegua in modo costante.

La vertenza sul settore autotrasporto UNATRAS prosegue. Il dialogo con il MIT ha già prodotto alcune risposte positive, che potrebbero segnare un punto di svolta per il miglioramento delle condizioni.

Continua a leggere: Autotrasporto, dal MIT fondi per nuovi mezzi pesanti, sconto pedaggi, formazione