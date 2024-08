Curiosità

Al via la seconda edizione di Roma Eco Race 2024, manifestazione sportiva automobilistica di regolarità sportiva riservata ai mezzi con propulsione e carburanti alternativi.

Organizzata da Automobile Club Roma, la 2° edizione di Roma Eco Race 2024 si svolgerà il 12 e 13 ottobre lungo il percorso Roma – Fiuggi.

Due le competizioni motoristiche che animeranno la Roma Eco Race:

Trofeo Green Challenge Cup

Campionato Italiano Energie Alternative di ACI Sport.

La gara di regolarità si svolgerà in conformità con il Codice Sportivo Internazionale FIA, la Federazione internazionale dell’Automobile.

L’11 ottobre si svolgeranno le verifiche tecniche in contemporanea con la 2° edizione del Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara.

I veicoli elettrici che parteciperanno alla gara, si sfideranno lungo un percorso di circa 200 km che si articolerà tra Roma, l’area dei Castelli Romani e il territorio della Provincia di Frosinone.

Il taglio del traguardo è previsto a Fiuggi, cittadina termale tra le più rinomate e antiche d’Europa.

Roma Eco Race 2024, regolamento

Sono ammesse:

autovetture elettriche (BEV – Battery Electric Vehicles e FCEV – Fuel Cell Electric Vehicles)

ibride elettriche (MHEV – Mild Hybrid Electric Vehicles, HEV – Full Hybrid Electric Vehicles, PHEV – Plug in Hybrid Electric Vehicles ed EREV – Extended Range Electric Vehicles), GPL (Bi-fuel/Dual-fuel GPL/BioGPL)

CNG (Bi-fuel/Dual-fuel CNG/BioCNG)

HVO (Biodiesel HVO)

H2 (Internal Combustion Engine Hydrogen).

L’edizione 2024 di Roma Eco Race rientra nella categoria degli ecorally, disciplina motoristica nata nel 2006 tra Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Possono partecipare tutti gli operatori del mondo automotive, tecnici e piloti, ma anche chi ama l’ambiente e l’auto.

Obbligatorio è l’utilizzo di un veicolo alimentato con carburanti e propulsioni alternativi, omologato per la circolazione stradale nell’UE.

L’evento si svolgerà con il patrocinio del CONI Comitato Regionale Lazio e in collaborazione con:

Parlamento Europeo Ufficio di collegamento in Italia

Comune di Fiuggi

UIGA, Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive.

Presente con un proprio equipaggio anche l’Associazione Peter Pan.

È una organizzazione di volontariato che offre sostegno e alloggio gratuito alle famiglie provenienti da vari Paesi e da tante regioni italiane, costrette a spostarsi nella Capitale per curare i propri figli malati di cancro.

Roberto Mainiero, presidente Peter Pan ODV ha dichiarato: “E’ un grande onore essere charity partner anche quest’anno, dopo il grande successo della prima edizione, della Roma Eco Race 2024.

L’ecologia per l’associazione Peter Pan è un settore molto importante. Da trent’anni siamo presenti a Roma per accogliere gratuitamente e sostenere le tante famiglie che vengono nella capitale per curare i propri figli malati di cancro.

Nelle Case sono diversi i progetti dedicati a questa tematica. E, a testimonianza del nostro impegno, per questa edizione abbiamo deciso di iscriverci alla gara con una vettura elettrica MX-30 nella versione R-EV che Mazda gratuitamente ci mette a disposizione per l’occasione”.