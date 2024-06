Il Comune di Milano ha ripristinato l’obbligo di sensori e di dispositivi di rilevamento dell’angolo cieco su camion, autobus e mezzi pesanti.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro una sentenza del TAR e ripristina per il Comune di Milano il divieto di circolazione nella ZTL (area B e area C) dei veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3 sprovvisti di un apposito adesivo di segnalazione dell’angolo cieco e di sistemi per il rilevamento di pedoni e ciclisti.

Il Comune di Milano ha quindi riattivato sul proprio sito la parte relativa al divieto di accesso e circolazione per i suddetti veicoli privi di sensori e dispositivi di rilevazione angolo cieco.

Di seguito le disposizioni ufficiali pubblicate sul sito del Comune di Milano che mantengono le precedenti disposizioni e le tempistiche per adempiere all’obbligo di installazione dei dispositivi di rilevazione dell’angelo cieco: disposizioni Comune di Milano

Per poter circolare in Area B, il Comune di Milano ha introdotto l’obbligo per camion e autobus di installare sistemi di segnalazione acustica e/o visiva, e/o o tattile della presenza di pedoni e ciclisti nei cosiddetti “angoli ciechi”.

Dal 1° ottobre 2023 per poter circolare in Area B, il Comune di Milano ha introdotto l’obbligo, per tutti i camion, autobus e furgoni (categorie M2, N2, M3, N3) di apporre gli adesivi di segnalazione visiva sulle fiancate e sul retro dei veicoli, al fine di allertare pedoni e ciclisti sulla pericolosità di affiancarsi in aree in cui il conducente non riesce a individuarli (angoli ciechi).

Sempre dal 1° ottobre 2023, è obbligatorio per i camion (N3) e gli autobus (M3) installare sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede.

Nel caso non si faccia in tempo a installare i sistemi acustici entro il termine indicato, sarà possibile circolare in Area B fino al 31 dicembre 2024 esibendo la documentazione comprovante l’avvenuto ordine degli stessi.

Dal 1° ottobre 2024, l’obbligo di installazione dei sistemi di segnalazione sarà esteso anche ai veicoli di categoria N2 e M2.

Per ulteriori dettagli: Milano, angolo cieco, ecco le linee guida del Comune per camion e autobus: dall’adesivo alle procedure di comunicazione