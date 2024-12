CAMION

La geolocalizzazione dei mezzi di trasporto per rifiuti speciali pericolosi rappresenta un elemento importante per la gestione ambientale e la tracciabilità.

Con il Decreto Direttoriale MASE n. 253 del 12 dicembre 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito i criteri tecnici per l’individuazione dei sistemi di geolocalizzazione dei mezzi di trasporto per rifiuti speciali pericolosi, come previsto dall’articolo 16 del DM 59/2023.

Inoltre, è stata fissata la data entro cui le informazioni relative ai percorsi rilevati dovranno essere rese disponibili, migliorando il monitoraggio e la sicurezza del trasporto dei rifiuti.

Geolocalizzazione dei mezzi di trasporto per rifiuti speciali pericolosi

Il Decreto stabilisce criteri funzionali per:

Rilevamento accurato dei percorsi : i sistemi di geolocalizzazione devono monitorare il tragitto effettuato dai mezzi di trasporto di rifiuti speciali pericolosi, registrando la data e la posizione.

: i sistemi di geolocalizzazione devono monitorare il tragitto effettuato dai mezzi di trasporto di rifiuti speciali pericolosi, registrando la data e la posizione. Tracciabilità associata alla targa : ogni sistema deve essere associato alla targa del veicolo, garantendo una corrispondenza univoca.

: ogni sistema deve essere associato alla targa del veicolo, garantendo una corrispondenza univoca. Esportazione dati : le informazioni sui percorsi devono poter essere esportate in un formato standard comunemente usato.

: le informazioni sui percorsi devono poter essere esportate in un formato standard comunemente usato. Trasparenza e gestione dati: il decreto prevede un successivo provvedimento per definire le modalità di gestione, trasmissione e archiviazione dei dati al RENTRI, collegandoli al Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

Requisiti dei sistemi di Geolocalizzazione

I sistemi di geolocalizzazione dei mezzi di trasporto per rifiuti speciali pericolosi devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

Rilevare il percorso completo : dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando con precisione data e ora.

: dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando con precisione data e ora. Accuratezza del posizionamento : garantire una localizzazione affidabile del mezzo di trasporto.

: garantire una localizzazione affidabile del mezzo di trasporto. Standardizzazione dei dati : i dati devono essere esportabili e compatibili con i sistemi utilizzati nel settore.

: i dati devono essere esportabili e compatibili con i sistemi utilizzati nel settore.

Scadenze e applicazione Decreto MASE n. 253/2024

Il decreto stabilisce che:

Entro il 13 febbraio 2027, le informazioni sui percorsi dei mezzi di trasporto per rifiuti speciali pericolosi dovranno essere rese disponibili.

Un decreto successivo definirà ulteriori dettagli su trasmissione e conservazione dei dati.

Il Decreto MASE n. 253/2024 stabilisce tracciabilità e sicurezza ambientale per i rifiuti speciali pericolosi. Le aziende del settore sono chiamate ad adeguarsi entro i termini previsti, adottando tecnologie di geolocalizzazione conformi alle disposizioni. Consultare il decreto completo per maggiori dettagli.

