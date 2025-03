AEREO

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino si conferma il miglior scalo europeo per l’ottavo anno consecutivo, secondo il sondaggio Airport Service Quality (ASQ) condotto da ACI World, l’associazione internazionale di categoria degli aeroporti. Il riconoscimento riguarda gli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri e premia l’elevata qualità dei servizi offerti ai viaggiatori nel 2024.

Ad affiancarlo nel successo c’è anche l’aeroporto di Roma Ciampino, che si distingue tra gli aeroporti europei con un traffico tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri annui.

Aeroporto Roma Fiumicino: premiato con il miglior punteggio di sempre

L’aeroporto di Roma Fiumicino ha ottenuto un punteggio record di 4,61 su 5, il più alto mai registrato nel sondaggio ASQ. Il risultato lo posiziona al primo posto tra i 119 aeroporti europei partecipanti e lo rende l’unico grande aeroporto internazionale, insieme a Singapore, ad aver vinto in tutte le categorie di premi.

Con quasi 50 milioni di passeggeri nel 2024, il l’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma anche l’aeroporto con il più alto tasso di soddisfazione tra quelli con oltre 25 milioni di viaggiatori in Europa, Medio Oriente, Africa (EMEA) e America.

Premi assegnati all’aeroporto Roma Fiumicino

Oltre al titolo di “Best Airport in Europe”, l’aeroporto di Roma Fiumicino è premiato anche nelle seguenti categorie:

Airport with the Most Dedicated Staff in Europe (personale più attento e disponibile)

(personale più attento e disponibile) Easiest Airport Journey in Europe (percorso aeroportuale più semplice)

(percorso aeroportuale più semplice) Most Enjoyable Airport in Europe (esperienza più piacevole)

(esperienza più piacevole) Cleanest Airport in Europe (scalo più pulito)

Aeroporto di Roma Ciampino tra i migliori aeroporti d’Europa

Anche l’aeroporto di Roma Ciampino si distingue a livello internazionale. Per il secondo anno consecutivo è stato premiato come miglior aeroporto europeo nella categoria 2-5 milioni di passeggeri. Inoltre, per la prima volta, ha ottenuto il riconoscimento per il personale più attento e dedicato (Airport with the Most Dedicated Staff in Europe).

Riconoscimento ASQ di ACI World

I risultati del sondaggio ASQ sono stati annunciati da ACI World in collaborazione con Amadeus, azienda leader nelle tecnologie per il settore travel. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà durante l’ACI World Airport Experience Summit a Guangzhou, in Cina, dall’8 all’11 settembre 2025.

L’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento, evidenziando la necessità di sviluppare le infrastrutture di Fiumicino in modo sostenibile per mantenere l’eccellenza e competere con gli altri grandi hub internazionali.

Adryx: la nuova mascotte di Aeroporti di Roma

Per celebrare questo prestigioso riconoscimento, Aeroporti di Roma ha lanciato una nuova campagna di comunicazione con protagonista Adryx, la mascotte interstellare dell’aeroporto di Roma Fiumicino. I passeggeri potranno incontrarlo nello scalo, partecipare a quiz e giochi interattivi e ricevere gadget esclusivi, rendendo l’esperienza aeroportuale ancora più coinvolgente.

Grazie all’impegno di Aeroporti di Roma, l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e l’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino si confermano eccellenze nel panorama aeroportuale internazionale, offrendo servizi di qualità e un’esperienza di viaggio ai massimi livelli.

