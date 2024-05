AEREO

Si è svolta oggi la conferenza “SAF, decarbonizzare assieme il trasporto aereo”, promossa da Enac, Eni e Aeroporti di Roma ADR, con l’obiettivo di discutere la promozione e l’implementazione dei Sustainable Aviation Fuel (SAF) nel settore dell’aviazione. L’evento ha riunito istituzioni, aziende, enti e associazioni per delineare un percorso concreto verso la decarbonizzazione del trasporto aereo.

Questo incontro prosegue il lavoro iniziato con “The Pact for the decarbonisation of air transport: the Italian ecosystem for a roadmap to Net-Zero”, presentato alla COP28 a Dubai, con la collaborazione di Eni, Enac e ADR.

La roadmap per la decarbonizzazione del settore aereo è già stata definita dal Regolamento (UE) 2023/2405 “ReFuelEU Aviation”. Questo regolamento stabilisce che i fornitori di carburante per l’aviazione devono garantire una quota minima di SAF nel carburante disponibile negli aeroporti dell’Unione Europea, con incrementi progressivi: dal 2% minimo a partire dal 1° gennaio 2025, al 70% entro il 2050.

Alla conferenza, tenutasi presso il palazzo Eni a Roma, promossa da Enac, Eni e ADR, hanno partecipato:

Salvatore Schiacchitano, Presidente dell’ICAO (International Civil Aviation Organization)

Francesco Lucianò, responsabile della Segreteria Tecnica del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti

Filip Alexandru Negreanu, Capo di Gabinetto della Commissaria Europea per i Trasporti

Marco Troncone, Amministratore Delegato di ADR

Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di ADR

Pierluigi Di Palma, Presidente di Enac, ha evidenziato l’importanza della sostenibilità nel trasporto aereo. Dichiarando che l’aviazione civile deve affrontare seriamente il processo di riconciliazione con l’ambiente. Ha sottolineato che Enac, in collaborazione con altre istituzioni e operatori del settore, è impegnata a implementare soluzioni sostenibili. Tra cui l’uso dei SAF derivati da biomasse, ritenuti una soluzione chiave per la transizione verso il Net Zero al 2050. Di Palma ha anche sottolineato l’importanza della cooperazione con i Paesi della Regione Africana.

Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni, ha affermato che per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione è necessario adottare soluzioni globali concertate con tutti gli stakeholder del settore, dai produttori di carburanti agli operatori aeroportuali. I SAF sono considerati ideali poiché possono essere integrati nelle attuali reti di distribuzione senza necessitare di modifiche ai velivoli. Ricci ha spiegato che Eni sta aumentando la produzione di SAF attraverso le bioraffinerie in Italia e nuovi progetti globali in America, Malesia e Corea.

Marco Troncone, Amministratore Delegato di ADR, ha evidenziato che il percorso verso la decarbonizzazione del settore aereo è già avviato, con infrastrutture aeroportuali Net Zero previste entro pochi anni e l’adozione concreta dei SAF.

Ha ribadito che il sistema italiano, guidato da Enac e con il supporto di Eni, sta lavorando in modo coordinato per garantire la disponibilità necessaria di SAF in linea con i mandati europei. Troncone ha concluso auspicando una solida politica di sostegno da parte del decisore pubblico all’interno di un quadro europeo di riferimento, per garantire che la sostenibilità ambientale sia accompagnata da sostenibilità economica e sociale, mantenendo costi accessibili per compagnie aeree, aeroporti e passeggeri.