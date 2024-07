AEREO

Aeroporto di Reggio Calabria chiuso e voli aerei bloccati per incidente, tutti gli aggiornamenti e consigli per i passeggeri dei voli aerei.

Paura e preoccupazione all’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria. Un incidente ha coinvolto un elicottero dei Vigili del Fuoco, causando la chiusura temporanea dell’aeroporto e la sospensione dei voli aerei.

L’incidente all’aeroporto di Reggio Calabria si è verificato quando un elicottero antincendio S64 Geronimo, durante l’atterraggio, si è ribaltato sul fianco. Le pale dell’elicottero si sono frantumate sulla pista e il mezzo ha preso immediatamente fuoco. La causa probabile dell’incidente sembra essere un guasto al motore. Fortunatamente, i due piloti a bordo sono riusciti a uscire in tempo, riportando solo ferite non gravi.

I Vigili del Fuoco e il personale del 118 sono intervenuti tempestivamente, presso l’aeroporto Tito Minniti estinguendo le fiamme e soccorrendo i feriti. Questi ultimi sono stati trasportati al Gom di Reggio Calabria per le cure necessarie, mentre in supporto è stato dispiegato anche l’elisoccorso di Locri.

Aeroporto Reggio Calabria chiuso e riprogrammazione voli aerei

Per garantire la sicurezza e permettere le operazioni di ripristino della pista, l’aeroporto Tito Minniti resterà chiuso fino a nuovo avviso. Tutti i voli aerei in arrivo sono stati dirottati verso altri aeroporti.

I passeggeri dei voli aerei in partenza dall’aeroporto di Reggio Calabria, sono in attesa di ulteriori informazioni. In queste ore, le compagnie aeree stanno fornendo aggiornamenti per riprogrammare i voli aerei . Si consiglia vivamente a tutti i passeggeri in partenza dall’aeroporto Tito Minniti nelle prossime ore di contattare la propria compagnia aerea per pianificare eventuali cambi e riorganizzare il viaggio.

Passeggeri voli aerei aeroporto Tito Minniti

Contattare la compagnia aerea: verificate lo stato del vostro volo e le opzioni disponibili per la riprogrammazione.

Monitorare gli aggiornamenti: seguite le comunicazioni ufficiali dell’aeroporto e della compagnia aerea per le ultime novità.

Considerare alternative di viaggio: valutate la possibilità di utilizzare altri mezzi di trasporto o aeroporti alternativi se il viaggio è urgente.

Rimanere informati: le autorità aeroportuali e le compagnie aeree stanno lavorando per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

L’incidente all’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria ha causato significativi disagi, ma le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono state gestite con efficienza. La collaborazione tra le diverse unità di soccorso ha permesso di evitare conseguenze più gravi. In questo momento, la priorità è garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale, all’aeroporto di Reggio Calabria, nonché ripristinare il normale funzionamento dello scalo nel più breve tempo possibile.

Per ulteriori aggiornamenti, continuate a seguire le notizie ufficiali sul sito dell’aeroporto Tito Minniti e contattate la compagnia aeree per assistenza.

