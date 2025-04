AEREO

Per i funerali di Papa Francesco previsto un piano straordinario per voli e aeroporti a Roma.

Funerali di Papa Francesco il 26 aprile alle 10:00 in Piazza San Pietro: atteso un afflusso record di passeggeri e delegazioni ufficiali a Roma. Gli Aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino hanno predisposto un piano operativo straordinario per la gestione dei voli e dei passeggeri in aeroporto.

Funerali di Papa Francesco piano voli e aeroporti a Roma

In vista dei funerali di Papa Francesco, di sabato 26 aprile 2025, celebrai in Piazza San Pietro con la partecipazione di capi di Stato e delegazioni internazionali, l’aeroporto di Roma Fiumicino e l’aeroporto di Ciampino hanno rafforzato i presidi operativi e di sicurezza.

Aeroporti di Roma, in coordinamento con ENAC e le altre autorità competenti, ha potenziato i servizi a terra in aeroporto, aumentato il personale e predisposto flussi dedicati per l’accoglienza delle autorità.

Si stima un incremento di 15.000-20.000 passeggeri tra arrivi e partenze dei voli nei giorni precedenti ai funerali di Papa Francesco.

Il traffico dei voli è alimentato anche dal ponte del 25 Aprile 2025 e dai rientri di Pasqua. Dal 17 al 27 aprile, i due aeroporti di Roma prevedono 1,8 milioni di viaggiatori sui voli.

Piano voli e aeroporti a Roma per i funerali di Papa Francesco

Il traffico aereo è stato rimodulato per garantire massima efficienza durante l’arrivo delle delegazioni. Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono già attrezzati per ospitare aerei governativi e voli speciali, con assistenza personalizzata. Sono previsti potenziamenti anche per taxi e bus nelle fasce orarie più critiche, al fine di agevolare i trasferimenti da e verso gli aeroporti.

A Fiumicino, da lunedì scorso, i monitor mostrano immagini di Papa Francesco mentre benedice i viaggiatori prima dell’imbarco, in memoria dei suoi numerosi viaggi apostolici. Un gesto simbolico che accompagna i visitatori in un momento di raccoglimento collettivo.

Attivata la no-fly zone sul Vaticano: ecco cosa comporta

In occasione dei funerali di Papa Francesco, è stata attivata una no-fly zone su Roma e in particolare sull’area del vaticano. Il divieto di sorvolo, stabilito per motivi di sicurezza, resterà in vigore per tutta la durata delle celebrazioni e degli eventi ufficiali.

Cosa significa no-fly zone? È un’area in cui è vietato il sorvolo da parte di aerei non autorizzati, come voli privati o commerciali. In questo caso, la no-fly zone serve a prevenire minacce e garantire la massima sicurezza a pellegrini, autorità e forze dell’ordine.

L’aeroporto di Roma di Fiumicino e di Ciampino continueranno a operare regolarmente, salvo indicazioni diverse dell’ultima ora. Al momento non sono previste cancellazioni o ritardi rilevanti legati al provvedimento.

I funerali di Papa Francesco rappresentano un evento importante per la città di Roma e per il mondo intero. Gli aeroporti a Roma si preparano ad accogliere i voli delle delegazioni istituzionali e di migliaia di fedeli.

L’impegno operativo di Aeroporti di Roma, unito alle misure straordinarie di sicurezza, garantiranno ordine e fluidità nei voli e nei collegamenti aerei, in un momento di forte partecipazione emotiva e spirituale.

