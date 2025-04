AEREO

Power bank vietati sui voli in aereo a partire dal dal 1 aprile 2025, ecco cosa cambia.

A partire dal 1 aprile 2025, alcune compagnie aeree hanno vietato di portare e usare power bank a bordo dei voli in aereo.

Il divieto di portare batterie ricaricabili a bordo dei voli in aereo consente una maggiore sicurezza sui voli, considerando i rischi legati all’uso delle batterie al litio.

Chi ha in programma un volo aereo deve essere aggiornato su queste nuove disposizioni per evitare inconvenienti durante l’imbarco e ritrovarsi all’imbarco con la regola di power bank vietati.

Regole per portare power bank sui voli in aereo

I passeggeri possono portare a bordo dei voli in aereo power bank con una capacità massima di 100 wattora (Wh) senza dover avvisare compagnia aerea. Per i power bank con capacità tra i 100 e i 160 Wh, è richiesto il consenso della compagnia prima dell’imbarco del volo. I power bank che superano i 160 Wh, invece, non sono consentiti sui voli.

Tuttavia, le compagnie aeree hanno politiche diverse, quindi è fondamentale verificare dei i power bank sono vietati o le regole specifiche prima del volo. I divieti per i power bank a bordo dei voli in aereo possono variare notevolmente tra una compagnia e l’altra.

Power bank vietati sui voli in aereo

Alcune compagnie aeree come, ad esempio, Singapore Airlines e Scoot, hanno deciso di vietare l’uso dei power bank durante il volo. Sebbene sia ancora possibile portare i power bank nel bagaglio a mano, ci sono delle restrizioni precise. I dispositivi con capacità tra i 100 Wh e i 160 Wh devono essere approvati dalla compagnia prima dell’imbarco sul volo, mentre quelli con una capacità superiore a 160 Wh sono completamente vietati.

Korean Air e EVA Air seguono politiche simili, e consentono l’imbarco sui voli aerei di power bank solo nel bagaglio a mano, purché rispettino determinate condizioni di sicurezza.

Non tutte le compagnie dispongono che i power bank sono vietati. Ad esempio, Emirates consente ai passeggeri di portare i power bank a bordo del volo, purché la capacità non superi i 100 Wh. Tuttavia, non è permesso utilizzarli per caricare altri dispositivi durante il volo. Altre compagnie, come Lufthansa, seguono regole simili, permettendo power bank fino a 100 Wh nel bagaglio a mano, ma imponendo l’autorizzazione per quelli con capacità maggiore.

Perché sono vietati i power bank sui voli?

Le batterie al litio, che alimentano i power bank, possono rappresentare un rischio di incendio se danneggiate o malfunzionanti. Questo è il motivo per cui le autorità internazionali, come l’International Civil Aviation Organization (ICAO), hanno imposto normative rigorose sul trasporto di power bank sui voli aerei. Le nuove restrizioni hanno lo scopo di proteggere la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo dei voli in aereo.

